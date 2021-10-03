Рекорды в футболе, победы акробатов и новые правила для лыжников. Подводим итоги спортивной недели

Новости Беларуси. Уходящая неделя отметилась спортивными событиями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В КХЛ «Минские зубры» отправились в Сочи, где и скрестили клюшки с местной дружиной. Гости подготовились, но и хозяева не лыком были шиты. Матч изобиловал точными попаданиями в ворота двух команд. Итог встречи – 7:3 в пользу белорусов. Более полный отчет спортивной недели в программе «СпортТаймер» с Юлией Силипицкой.

Традиционно, несмотря ни на погоду, ни на настроение, белорусские акробаты – законодатели европейской моды. На континентальном форуме в итальянском Пезаро наши виртуозы со старта заявили о себе. Сперва юниоры, именно они открыли счет медалям. Серебро в отдельных видах у парней Романа Халимончика и Егора Емельяненко. У девушек бронза, которую получили Полина Доморацкая и Вера Мацко. Тренерский штаб негодовал. Начался раздел влияния во взрослом сегменте, а белорусы стоят не в фарватере. Суббота, 3 октября, принесла долгожданное облегчение – Алексей Зайцев и Артем Ященко буквально взорвали публику своим артистизмом и невероятной хореографией. Бронза с отливом золота. Юниоры, размявшись накануне, дополнили свои достижения и двумя серебряными наградами в многоборье.

Уже идут вибрации предстоящей зимней Олимпиады в Пекине. Белорусы в своем активе имеют пока две лицензии в фигурном катании и 2+2 в лыжных гонках. И еще одна в горных лыжах. Накануне главный тренер по конькобежному спорту Сергей Минин в нашей рубрике поделился мыслями на предстоящий форум. Сейчас он и его 13 воспитанников начали лицензионную гонку. В баварском Инцелле. Первый старт и первая позиция у Игната Головатюка на дистанции 500 метров. Анна Нифонтова – также на пятисотке – расположилась на второй позиции. А Марина Зуева стала победительницей в масс-старте. Данный результат позволяет думать, что у белорусов совсем скоро появятся заветные квитки и в конькобежном спорте.

Тем временем белорусские лыжники завершили летний сезон чемпионатом страны и теперь готовятся выйти на международный снег в Финляндии. Однако теперь они будут выступать по новым правилам. Поскольку на международной лыжне участились случаи столкновений спортсменов, Международная федерация приняла решение изменить некоторые пункты. В основном это касается контактной борьбы в лыжных гонках. Согласно реформе, лидирующий лыжник может выбирать траекторию движения, но при этом должен учитывать позиции других спортсменов. Также бегущие рядом друг с другом атлеты вместе понесут ответственность за создание возможной помехи на дистанции. Кто представит Беларусь на ОИ по горным лыжам и фигурному катанию? Интервью со спортсменами читайте здесь.