Игнат Головатюк о гонке в Инцелле: будем работать с тренерским составом, главное, что норматив олимпийский выполнил

Новости Беларуси. Уже идут вибрации предстоящей зимней Олимпиады в Пекине. Белорусы в своем активе имеют пока две лицензии в фигурном катании и две плюс две в лыжных гонках. И еще одна – в горных лыжах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Главный тренер по конькобежному спорту Сергей Минин и его 13 воспитанников сейчас начали лицензионную гонку в баварском Инцелле. Первый старт и первая позиция у Игната Головатюка на дистанции 500 метров. Анна Нифонтова также на пятисотке расположилась на второй позиции. И буквально недавно пришло известие, что Мария Зуева стала победительницей в масс-старте. Данный результат позволяет думать, что белорусов совсем скоро появятся заветные квитки и конькобежном спорте. Минин сказал – Минин сделал.

Игнат Головатюк, победитель турнира по конькобежному спорту:

Я очень доволен. Сбегал 35,33. В принципе, по технике все получилось. Есть запас, нюансы некоторые. Будем работать с тренерским составом. Главное, что норматив олимпийский выполнил.

Марина Зуева, победительница турнира по конькобежному спорту:

Были соперницы с кубков мира и марафонские команды девчонок. Немножко не знала, чего от них ожидать. Потому что голландские девчонки очень сильные. И так присматривалась, кто как едет. Женя Воробьева мне помогла ускорение сделать. Команды сработали, и все получилось.