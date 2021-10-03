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Игнат Головатюк о гонке в Инцелле: будем работать с тренерским составом, главное, что норматив олимпийский выполнил

03 октября 2021 22:04
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Новости Беларуси. Уже идут вибрации предстоящей зимней Олимпиады в Пекине. Белорусы в своем активе имеют пока две лицензии в фигурном катании и две плюс две в лыжных гонках. И еще одна – в горных лыжах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Игнат Головатюк о гонке в Инцелле: будем работать с тренерским составом, главное, что норматив олимпийский выполнил-1

Юлия Силипицкая, СТВ:
Главный тренер по конькобежному спорту Сергей Минин и его 13 воспитанников сейчас начали лицензионную гонку в баварском Инцелле. Первый старт и первая позиция у Игната Головатюка на дистанции 500 метров. Анна Нифонтова также на пятисотке расположилась на второй позиции. И буквально недавно пришло известие, что Мария Зуева стала победительницей в масс-старте. Данный результат позволяет думать, что белорусов совсем скоро появятся заветные квитки и конькобежном спорте. Минин сказал – Минин сделал.  

Игнат Головатюк о гонке в Инцелле: будем работать с тренерским составом, главное, что норматив олимпийский выполнил-3

Игнат Головатюк, победитель турнира по конькобежному спорту:
Я очень доволен. Сбегал 35,33. В принципе, по технике все получилось. Есть запас, нюансы некоторые. Будем работать с тренерским составом. Главное, что норматив олимпийский выполнил.  

Игнат Головатюк о гонке в Инцелле: будем работать с тренерским составом, главное, что норматив олимпийский выполнил-5

Марина Зуева, победительница турнира по конькобежному спорту:
Были соперницы с кубков мира и марафонские команды девчонок. Немножко не знала, чего от них ожидать. Потому что голландские девчонки очень сильные. И так присматривалась, кто как едет. Женя Воробьева мне помогла ускорение сделать. Команды сработали, и все получилось.  

Игнат Головатюк о гонке в Инцелле: будем работать с тренерским составом, главное, что норматив олимпийский выполнил-7

Анна Нифонтова, серебряный призер турнира по конькобежному спорту:
Чуть-чуть побоялась на разгоне создать темп, который нужен для спринта, чтобы не развалиться, технически правильно пробежать. Ну, это позволит попасть на Олимпийские игры.  

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# Зимние виды спорта # Юлия Силипицкая # Игнат Головатюк # Марина Зуева # Анна Нифонтова # Евгения Воробьева # Сергей Минин

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