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«Наши девчонки очень настроены на победу». Минск готовится к старту Чемпионата мира по баскетболу среди девушек младше 17 лет

20 июля 2018 08:58
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Новости Беларуси. Минск готовится к старту Чемпионата мира по баскетболу среди девушек не старше 17 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир пройдет с 21 по 29 июля.

«Наши девчонки очень настроены на победу». Минск готовится к старту Чемпионата мира по баскетболу среди девушек младше 17 лет-1

«Наши девчонки очень настроены на победу». Минск готовится к старту Чемпионата мира по баскетболу среди девушек младше 17 лет-3

16 сильнейших команд планеты оспорят главный трофей в столице на двух площадках – Дворце Спорта и Falcon Cub-Арене. На групповой стадии сборная Беларуси сыграет в квартете A вместе с дружинами Колумбии, Японии и Франции. Стартуют наши девушки матчем против южноамериконок.

Организаторы представили главный трофей турнира. Он сделан в виде глыбы, венчает которую баскетбольный мяч. Мировой форум станет для наших девочек дебютом.

«Наши девчонки очень настроены на победу». Минск готовится к старту Чемпионата мира по баскетболу среди девушек младше 17 лет-6

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:
Преимущества нашей команды: во-первых, это командная игра – наши девчонки очень сплочены, очень настроены на победу. Они хотят доказать не только себе, но и нашей стране, что они чего-то стоят.

Второе – это, конечно, поддержка трибун, поддержка родных стен. Конечно, это душа, которую мы все вложили и которая присуща нашей белорусской женщине. Я думаю, что всё это кумулятивно сыграет на то, что они покажут классный баскетбол.

Дабы продолжить борьбу за награды, подопечным Виктории Дацун необходимо как можно больше побеждать.

Финал мирового первенства состоится 29 июля.

«Наши девчонки очень настроены на победу». Минск готовится к старту Чемпионата мира по баскетболу среди девушек младше 17 лет-9

«Наши девчонки очень настроены на победу». Минск готовится к старту Чемпионата мира по баскетболу среди девушек младше 17 лет-11

«Наши девчонки очень настроены на победу». Минск готовится к старту Чемпионата мира по баскетболу среди девушек младше 17 лет-13

# Баскетбол # Максим Рыженков # Фотофакт

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