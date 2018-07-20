Прямой эфир

Виктор Гончаренко продлил контракт с московским ЦСКА на 2 года

20 июля 2018 08:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский тренер Виктор Гончаренко продлил контракт с московским ЦСКА на 2 года. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2019/2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Гончаренко продлил контракт с московским ЦСКА на 2 года-1

Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под его руководством команда два раза подряд заняла второе место в чемпионате России и дошла до 1/4 финала Лиги Европы. В 56 матчах армейцы одержали 32 победы, еще 11 встреч завершились вничью.

Тренерскую карьеру Виктор Гончаренко начинал в борисовском БАТЭ в 2004 году.

Сотрудник совершает ошибки, работа идёт вхолостую? Значит, виноват руководитель: тренер Гончаренко отвечает на «Простые вопросы»

# Футбол # Виктор Гончаренко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Главным тренером белорусской сборной по хоккею назначен Андрей Сидоренко
19 июля 2018 20:45

Главным тренером белорусской сборной по хоккею назначен Андрей Сидоренко

Солигорский «Шахтёр» во втором раунде квалификации Лиги Европы
19 июля 2018 20:41

Солигорский «Шахтёр» во втором раунде квалификации Лиги Европы

«Троечку должны забить – думаю, 3:0». Чего ждут болельщики от матча «Шахтёр» – «Коннас-Ки»
19 июля 2018 18:32

«Троечку должны забить – думаю, 3:0». Чего ждут болельщики от матча «Шахтёр» – «Коннас-Ки»