Новости Беларуси. Белорусский тренер Виктор Гончаренко продлил контракт с московским ЦСКА на 2 года. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2019/2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под его руководством команда два раза подряд заняла второе место в чемпионате России и дошла до 1/4 финала Лиги Европы. В 56 матчах армейцы одержали 32 победы, еще 11 встреч завершились вничью.

Тренерскую карьеру Виктор Гончаренко начинал в борисовском БАТЭ в 2004 году.

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