«Спорт в мелочах». Рассказываем о тонкостях пулевой стрельбы

Новости Беларуси. Со стороны может показаться, что стрельба крайне простой вид спорта. Но это далеко не так. Здесь много тонкостей и нюансов. В первую очередь связанных с экипировкой атлетов. Экскурсию по своему снаряжению для программы «Спорттаймер» провели Алина Нестерович и Захар Сазонов – спортсмены, которые будут выступать в составе сборной на Играх в августе. Артем Шукалович, СТВ:

Попадание в команду на II Игры стран СНГ – это достаточно большое достижение. Поделись своими ожиданиями, целями, какие ставите перед собой на эти соревнования задачи?

Алина Нестерович, участница II Игр стран СНГ (пулевая стрельба):

Отработать свое. В принципе, у меня иных задач и нет на соревнованиях. Я всегда приезжаю отработать свое, тот материал, который готовила. Артем Шукалович:

Попадание в сборную стало сюрпризом или было ожидаемым? Алина Нестерович:

В какой-то степени порадовало, но я работала над этим, знала, что когда-нибудь этот момент настанет. У меня оба родителя в этом спорте. Мама – тренер по винтовке, папа – тренер по пистолету. Пришла, потренировалась, вначале у мамы, потом у папы. И в итоге мне так понравилось. Первый выстрел это такое невероятное ощущение, и с тех пор у меня, наверное, любовь. Артем Шукалович:

Расскажите сначала о том, что уже на столе лежит. Что это такое и для чего используете?

Алина Нестерович:

Наверное, одно из самых важных – патроны, то, с чего мы работаем.

Дальше у нас идет спортивный дневник – неотъемлемая часть каждого спортсмена. У каждого спортсмена он есть и должен быть – если собирается остаться в спорте. Артем Шукалович:

Какие записи там делаете?

Алина Нестерович:

Тренировки. Я каждые тренировки, соревнования фиксирую. Пневматика – пистолет, который я недавно получила – Steyr 2022 года, одна из последних моделей, механический. Моя любовь. Артем Шукалович:

Покажете нам его чуть-чуть? Алина Нестерович:

Конечно, такого красавца не показать. Если говорить по-легкому, то мы берем, взводим и нажимаем пальцем. Артем Шукалович:

Что в черном ящике?

Алина Нестерович:

Сюрприз. Это пистолет 25 метров. Pardini. Прекрасный пистолет. Это обойма, у меня таких две. На финале нужно обязательно иметь вторую – запасную. Артем Шукалович:

Есть какие-то нормативы на разборку, сборку пистолета или в пулевой стрельбе это не практикуется? Алина Нестерович:

В пулевой стрельбе нет такого упражнения, однако мы это делаем, чтобы чистить оружие. Каждый человек находит свой подход к оружию. Например, у нас есть девочка, которая чистит фактически каждую неделю. Есть люди, которые чистят раз в месяц. Есть люди, которые чистят раз в два дня. Мы стараемся к этому очень нежно подходить. Пистолет это продолжение твоей руки как-никак. Это твоя частичка души. Артем Шукалович:

Пистолет, который держите в руках или пневматический. Что больше нравится вам, из чего больше по душе стрелять? Алина Нестерович:

По душе мне ближе скоростная стрельба. Я чувствую, что это мое. Мне нравится скорость, ощущение быстрого выстрела.

Иван Нестерович, старший тренер по резерву национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе:

Можно сказать, что на двух последних Олимпиадах все медали были завоеваны системой этого пистолета. Она довольно проста и надежна. Артем Шукалович:

Винтовка. Расскажите нам немножко про нее.

Захар Сазонов, участник II Игр стран СНГ (пулевая стрельба):

Это малокалиберная винтовка Walther KK500. Винтовки у нас подгоняются под каждого человека индивидуально. Также у этой винтовки виден электронный спуск. Сюда вставляется зарядка, и, как смартфон, заряжается. Это позволяет убирать вибрацию в момент выстрела. Самая главная часть – ствол, спуск и затвор. Остальное все дополнительное. Времени на переходе положения мало, и просто снимается затыльник с этого быстросъема и вставляется другой, который под лежа или стоя.

Артем Шукалович:

Стрелковый костюм. У стрелков из пистолета его нет, а у винтовочников есть. Зачем он вообще нужен? Захар Сазонов:

Костюм в первую очередь служит как защита от травм, потому что у нас идет большая нагрузка на спину, а костюм ее снижает и добавляет устойчивость. Вы можете попробовать, какой он плотный.

Артем Шукалович:

Могу сказать, что, да, действительно чувствую весь груз. Пулевая стрельба это такой спорт в мелочах. Захар Сазонов:

Очень много мелочей, и каждый ищет свои.