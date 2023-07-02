«Спорт в мелочах». Рассказываем о тонкостях пулевой стрельбы
Новости Беларуси. Со стороны может показаться, что стрельба крайне простой вид спорта. Но это далеко не так. Здесь много тонкостей и нюансов. В первую очередь связанных с экипировкой атлетов.
Экскурсию по своему снаряжению для программы «Спорттаймер» провели Алина Нестерович и Захар Сазонов – спортсмены, которые будут выступать в составе сборной на Играх в августе.
Артем Шукалович, СТВ:
Попадание в команду на II Игры стран СНГ – это достаточно большое достижение. Поделись своими ожиданиями, целями, какие ставите перед собой на эти соревнования задачи?
Алина Нестерович, участница II Игр стран СНГ (пулевая стрельба):
Отработать свое. В принципе, у меня иных задач и нет на соревнованиях. Я всегда приезжаю отработать свое, тот материал, который готовила.
Артем Шукалович:
Попадание в сборную стало сюрпризом или было ожидаемым?
Алина Нестерович:
В какой-то степени порадовало, но я работала над этим, знала, что когда-нибудь этот момент настанет. У меня оба родителя в этом спорте. Мама – тренер по винтовке, папа – тренер по пистолету. Пришла, потренировалась, вначале у мамы, потом у папы. И в итоге мне так понравилось. Первый выстрел это такое невероятное ощущение, и с тех пор у меня, наверное, любовь.
Артем Шукалович:
Расскажите сначала о том, что уже на столе лежит. Что это такое и для чего используете?
Алина Нестерович:
Наверное, одно из самых важных – патроны, то, с чего мы работаем.
Дальше у нас идет спортивный дневник – неотъемлемая часть каждого спортсмена. У каждого спортсмена он есть и должен быть – если собирается остаться в спорте.
Артем Шукалович:
Какие записи там делаете?
Алина Нестерович:
Тренировки. Я каждые тренировки, соревнования фиксирую. Пневматика – пистолет, который я недавно получила – Steyr 2022 года, одна из последних моделей, механический. Моя любовь.
Артем Шукалович:
Покажете нам его чуть-чуть?
Алина Нестерович:
Конечно, такого красавца не показать. Если говорить по-легкому, то мы берем, взводим и нажимаем пальцем.
Артем Шукалович:
Что в черном ящике?
Алина Нестерович:
Сюрприз. Это пистолет 25 метров. Pardini. Прекрасный пистолет. Это обойма, у меня таких две. На финале нужно обязательно иметь вторую – запасную.
Артем Шукалович:
Есть какие-то нормативы на разборку, сборку пистолета или в пулевой стрельбе это не практикуется?
Алина Нестерович:
В пулевой стрельбе нет такого упражнения, однако мы это делаем, чтобы чистить оружие. Каждый человек находит свой подход к оружию. Например, у нас есть девочка, которая чистит фактически каждую неделю. Есть люди, которые чистят раз в месяц. Есть люди, которые чистят раз в два дня. Мы стараемся к этому очень нежно подходить. Пистолет это продолжение твоей руки как-никак. Это твоя частичка души.
Артем Шукалович:
Пистолет, который держите в руках или пневматический. Что больше нравится вам, из чего больше по душе стрелять?
Алина Нестерович:
По душе мне ближе скоростная стрельба. Я чувствую, что это мое. Мне нравится скорость, ощущение быстрого выстрела.
Иван Нестерович, старший тренер по резерву национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе:
Можно сказать, что на двух последних Олимпиадах все медали были завоеваны системой этого пистолета. Она довольно проста и надежна.
Артем Шукалович:
Винтовка. Расскажите нам немножко про нее.
Захар Сазонов, участник II Игр стран СНГ (пулевая стрельба):
Это малокалиберная винтовка Walther KK500. Винтовки у нас подгоняются под каждого человека индивидуально. Также у этой винтовки виден электронный спуск. Сюда вставляется зарядка, и, как смартфон, заряжается. Это позволяет убирать вибрацию в момент выстрела. Самая главная часть – ствол, спуск и затвор. Остальное все дополнительное. Времени на переходе положения мало, и просто снимается затыльник с этого быстросъема и вставляется другой, который под лежа или стоя.
Артем Шукалович:
Стрелковый костюм. У стрелков из пистолета его нет, а у винтовочников есть. Зачем он вообще нужен?
Захар Сазонов:
Костюм в первую очередь служит как защита от травм, потому что у нас идет большая нагрузка на спину, а костюм ее снижает и добавляет устойчивость. Вы можете попробовать, какой он плотный.
Артем Шукалович:
Могу сказать, что, да, действительно чувствую весь груз. Пулевая стрельба это такой спорт в мелочах.
Захар Сазонов:
Очень много мелочей, и каждый ищет свои.
II Игры стран СНГ стартуют уже 4 августа. А уже 5-го числа обладателей найдут первые комплекты наград в пулевой стрельбе. И наши спортсмены приложат все усилия, чтобы подняться на пьедесталы.