Спорт в Беларуси: новые технологии побед, способы повышения уровня спортсменов и оценки в зачетке у Виктории Азаренко

Новости Беларуси. Принято считать, что спорт – это средство, с помощью которого самовыражается государство. Действительно, победы атлетов повышают статус страны. Однако спорт сегодня – это еще и значимая часть экономики большинства государств. Это сфера зрелищного бизнеса, индустрия развлечений с большим денежным оборотом в триллионы дооларов.

Шейхи Катара вкладывают 200 млрд долларов в чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2022 году. Не только потому, что у них денег куры не клюют. Решая задачи по созданию зеленых зон, искусственных облаков, сферы сервиса, они изобретают и продают новые технологии. А спортивные победы – это не только реклама страны, но и контракты, инвестиции, вовлечение людей через спорт в здоровый образ жизни.

Черный Валет и Ахиллес. При их появлении в ринге дрогнул не один соперник. Дмитрия Валента и Андрея Герасимчука мы застали в коридорах вуза.

Андрей Герасимчук, чемпион мира по таиландскому боксу:

Точно такие же люди, нас можно потрогать. Такие же студенты как и все.

Зачеты, экзамены, курсовые работы – это уже позади. Сейчас параллельно с подготовкой к очередному бою – дипломная работа. Иногда, признаются титулованные студенты-заочники, бесконечные тренировки дают на экзаменах преимущества перед коллегами с дневного отделения.

Дмитрий Валент, многократный чемпион мира по таиландскому боксу:

Нам проще – мы изнутри спорт знаем, знаем подготовку, знаем процессы в организме.

В нашем распоряжении – личные документы. Будем надеяться, спортивные звезды журналистское любопытство простят.

Вот, например, зачетка Виктории Азаренко. К преподавателям между турнирами заглядывать получалось не так и часто, но на экзаменах, как на корте – точное попадание: то десятка, то восьмерка.

А вот документальное подтверждение студенческой жизни белорусской грации Любы Черкашиной или нашей «золотой рыбки» Александры Герасимени. А это уже Антон Кушнир. Впрочем, олимпийский чемпион со студенческой скамьей так быстро решил не расставаться – поступил в магистратуру.

Татьяна Микулич была куратором олимпийского чемпиона. Кстати, в группе с Антоном учились и остальные наши прославленные фристайлисты: и Дмитрий Дащинский, и Алексей Гришин.

Татьяна Микулич, старший преподаватель Белорусского государственного университета физической культуры:

Случалось такое, что они где-то что-то не успевали, подбегали и просились сдать. Конечно, всегда было приятно им даже уступить, если не доучили, объяснить и рассказать.

Впрочем, как говорит ректор, талантливые люди талантливы во всем.

Григорий Косяченко, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:

За олимпийские медали не ставим зачеты. Ребята достойные и с успехом осваивают учебные программы.

А осваивать сегодня действительно есть что: прошли те времена, когда в физруки отправляли двоешников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Косяченко, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:

Вы сказали физрук. Мы готовим тренеров-преподавателей по данному виду спорта. Наш выпускник имеет хорошую подготовку не только в теории методики спортивного воспитания, он хорошо знает спортивную психологию, медицину, физиологию и ряд других предметов.

Чтобы на мировых аренах бороться за считанные миллиметры и доли секунд, в университете – новые предметы и новые технологии.

Последние, кстати, на неделе оценил президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

На заре своей молодости и юности приходил сюда. Я тогда подумал, что нам надо здесь центр создать. Подготовка – детишки приходят, студенты, спортсмен может получить образование. Вот сегодня это все закончено.

Университетский бассейн, уникальная система очистки воды. Здесь тренируются не только студенты – национальные сборные. Легкоатлетический манеж с отличным покрытием. И лаборатория: тестирование, восстановление, лечение. Причем часто методы альтернативные фармакологии.

Дмитрий Зубовский, заведующий лабораторий Белорусского государственного университета физической культуры:

Старая истина, что на пике формы, например, на Олимпиаде заболеваемость респираторно-вирусными инфекциями возрастает в 10-15 раз, а закапать внос он ничего не может, потому что общепринятый препарат запрещен. Можем заняться профилактикой. И вот здесь как раз вот эта методика, которую вы видите.

Разработка белорусских ученых кроме всего прочего помогает спортсменам уснуть, то есть восстановиться после физических и психоэмоциональных нагрузок.

Татьяна Зубовская, врач-физиотерапевт:

На тренировке дискомфорт межлопаточной области спазмированной мышцы. Снять нужно быстро, чтобы продолжить тренировку. Проводим вакуумную терапию.

Евгений Манько, студент Белорусского государственного университета физической культуры:

После процедуры какая-то легкость, расслабление. Очень приятная процедура.

Тренажерный зал хоккейного флагмана страны. Владислав – тренер минского «Динамо» по физподготовке. Методики, технологии и, главное, результаты тестирования и тренировок команды держат в секрете. Успех – это далеко не всегда преимущество большого бюджета. Сегодня это еще и новаторские технологии.

Владислав Занковец, тренер по физической подготовке ХК «Динамо-Минск»:

У нас есть некоторые приборы, которые не используются в других командах, я так думаю. Не могу сказать на 100%, но скорее всего. Они созданы белорусскими учеными. Мы их используем в тестировании.

Все, что нам демонстрирует Владислав, в ходе сезона на себе не раз примерял каждый хоккеист «зубров».

И физика, и механика, и анатомия, и, конечно, же IТ. Без хорошего образования тут не обойтись. Вот стандартная для хоккеиста процедура: чтобы подобрать эффективные упражнения, вначале нужно оценить его состояние. Крепим датчики, снимающие сразу несколько медицинских показателей.

Владислав Занковец, тренер по физической подготовке ХК «Динамо-Минск»:

Ровно четыре минуты занимает процесс измерения. Подсоединяются два датчика по блютуз к телефону или I-Pad.

Результаты по 10-бальной шкале.

Сергей Александрович университет физкультуры закончил лет 20 назад. Тогда и представить себе было сложно, что вот таким может быть урок физкультуры. Игровой зал, бассейн, стадион на несколько площадок. Совсем не те времена, когда негде было принимать нормативы.

Сергей Марчук, учитель физкультуры:

Просто футбольное поле без беговых дорожек. И принять норматив очень сложно. Ходишь и рулеткой отмеряешь.

Сегодня норматив можно сдавать при любой погоде, не выходя из тренажерного зала.

Сергей Марчук, учитель физкультуры:

Отличные беговые дорожки, здесь уже все размечено, все сделано.

Егор, Кирилл и Антон, а вместе Life Style – лучшая команда страны по футбольному фристайлу. Так виртуозно мячом не владеют, пожалуй, даже футболисты национальной сборной.

Life Style, команда по футбольному фристайлу:

Что-нибудь подобное на начальном уровне футбольного фристайла многие повторяют, а на более высоком уровне это недостижимо, потому что для этого нужны тренировки, а у футболистов свои тренировки.

Хотя отдельные техники наверняка пригодились бы и на футбольном поле. Но до такого результата – годы тренировок. Кстати, проходят они в актовом зале самого спортивного вуза страны.