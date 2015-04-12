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БК «Цмоки-Минск» потерпел очередное поражение в Единой лиге ВТБ, крупно проиграв московскому ЦСКА – 68:109

12 апреля 2015 13:57
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Новости Беларуси. Очередной матч в Единой лиге ВТБ 11 апреля провели баскетболисты столичных «Цмоков». На паркете «Минск-Арены» «драконы» принимали лидера турнира и одного из грандов европейского баскетбола – московский ЦСКА. Дать отпор такому сопернику у столичной дружины не вышло.

Уже к большому перерыву «Цсоки» уступали 17 очков, но чем дальше – тем хуже. Финальный свисток зафиксировал крупную викторию ЦСКА – 109:68.

Самым результативным в составе «драконов» стал защитник Джастин Грэй. На его счету 20 очков.

Следующий матч команда Игоря Грищука проведет в гостях в Питере, где сыграет с местным «Зенитом».

# Баскетбол

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