Спорт для каждого. Белорусская федерация лёгкой атлетики запускает новый проект – Беговую лигу для любителей

Новости Беларуси. Белорусская федерация легкой атлетики презентует новый проект – Беговую лигу для любителей. Она призвана привлечь регионы, приобщить их к спортивному ритму столицы и стать одним из новых трендов легкоатлетической Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартует лига 13 мая в Кричеве и завершится 1 октября в Могилеве. Участников ожидает серия из 18-ти забегов по одному в областном центре каждого региона и еще по два в районных. Дистанции будут представлены разнообразные – от километрового маршрута до марафонского.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Мы видим большое количество занимающихся бегом. Мы видим, как бегают в парках, на улицах. Для людей нужно создавать соревнования, чтобы они проявили себя именно на соревнованиях, праздник для них организовать. Я хочу сказать, что любители бега смогут позволить прикоснуться к нашей истории. У каждого места, где будет проведен забег, имеется своя история. Мы говорили о духовной составляющей в таких забегах. Можно прикоснуться и к православным святыням, принять участие в службе и наших забегах.

Особое внимание в рамках лиги будет уделено семейным забегам. На презентации нового проекта сертификат на бесплатное участие вручили Леониду Каськевичу. Ему 74 года, из них он бегает 7 лет. Леонида Петровича к занятиям бегом привела личная жизненная драма.