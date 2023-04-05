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Селимов – о возвращении борцов на мировую арену: жаль, что год мы потеряли, время спортсмена очень короткое

05 апреля 2023 15:17
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Новости Беларуси. Белорусские борцы смогут принять участие в международных стартах. Такое решение было принято исполкомом Объединенного мира борьбы. Теперь атлеты получат возможность выступить на чемпионатах, проводимых под эгидой данной организации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Селимов – о возвращении борцов на мировую арену: жаль, что год мы потеряли, время спортсмена очень короткое-1

Отметим, сейчас белорусов допускают к соревнованиям в нейтральном статусе. Но Международная федерация планирует ходатайствовать в МОК о смягчении данных ограничений. Наши спортсмены рады вернуться на мировую арену и готовы к борьбе за медали.

Селимов – о возвращении борцов на мировую арену: жаль, что год мы потеряли, время спортсмена очень короткое-4

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Очень жалко, что год мы потеряли. И мы должны понимать, что время спортсмена очень короткое. Очень многие ребята находятся у нас на своем пике формы. В ближайшее время все сборные команды соберутся в «Стайках». И мы проведем с ними обширную встречу. Команда будет готова. Подробности.

Главным стартом для борцов станет чемпионат мира, который в сентябре примет Белград. Именно там для белорусов и начнется гонка за олимпийскими лицензиями.

# Борьба # Фотофакт

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