Спектр задан, надо идти до конца. Тренер мужской сборной о выступлении на Кубке Беларуси в «Стайках»

Опытные бойцы участия в этих соревнованиях не принимают. Главная цель Кубка – смотр резерва и молодежи, которая в перспективе сможет пополнить ряды национальной команды и бороться за медали на важнейших форумах планеты. А руководство федерации использует этот турнир, чтобы оценить тренерскую работу и подготовку спортсменов со всей страны.

Иван Янковский, главный тренер мужской сборной Беларуси по вольной борьбе:

В отсутствии лидеров сейчас посмотрим, кто дышит им в спину, действительно. Вы знаете, здесь уже кто выиграет, тот, соответственно, подпирает их. Довольны, конечно. Довольны. Ребята показывают неплохую борьбу, качественную, что немаловажно. Единоборства у нас на хорошем счету и на хорошем уровне. Я думаю, у нас спектр задан, надо идти и не сворачивать в сторону, идти до конца. В целом позитивных моментов полно. То есть, я считаю, борьба развивается и будет развиваться всегда у нас в Беларуси.