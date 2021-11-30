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Мини-футбол. Железнодорожники победили ВРЗ и поднялись в таблице

30 ноября 2021 13:13
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Новости Беларуси. Клуб БЧ был сильнее ВРЗ в центральном матче очередного игрового тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Гомельское противостояние выдалось интересным и захватывающим.  

Мини-футбол. Железнодорожники победили ВРЗ и поднялись в таблице-1

Счет открыли хозяева. Гости ответили в середине первого тайма. А после антракта забивал исключительно БЧ. Железнодорожники праздновали успех еще дважды и победили с запасом – 4:1. Эта «виктория» позволила обойти ВРЗ в таблице. На данный момент на вершине двоевластие – одинаковое количество очков имеют БЧ и «Столица».  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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