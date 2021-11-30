Мини-футбол. Железнодорожники победили ВРЗ и поднялись в таблице

Новости Беларуси. Клуб БЧ был сильнее ВРЗ в центральном матче очередного игрового тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Гомельское противостояние выдалось интересным и захватывающим.

Счет открыли хозяева. Гости ответили в середине первого тайма. А после антракта забивал исключительно БЧ. Железнодорожники праздновали успех еще дважды и победили с запасом – 4:1. Эта «виктория» позволила обойти ВРЗ в таблице. На данный момент на вершине двоевластие – одинаковое количество очков имеют БЧ и «Столица».