Теперь играет за «Техас». Белорус Евгений Оксентюк переведён в АХЛ

А начинал год форвард в одной из многочисленных минорных лиг. Там он выступал за «Айдахо». В 13 матчах нападающий набрал 15 очков. И как итог – возглавлял список бомбардиров. Старания белоруса были замечены, и боссы клуба дали возможность проявить себя в более сильном дивизионе. Первый матч за «Техас» Оксентюк проведет 2 декабря.