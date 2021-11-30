Прямой эфир

Теперь играет за «Техас». Белорус Евгений Оксентюк переведён в АХЛ

30 ноября 2021 09:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Евгений Оксентюк заслужил повышение в классе. Белорус переведен в АХЛ, вторую по силе американскую лигу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Теперь играет за «Техас». Белорус Евгений Оксентюк переведён в АХЛ-1

А начинал год форвард в одной из многочисленных минорных лиг. Там он выступал за «Айдахо». В 13 матчах нападающий набрал 15 очков. И как итог – возглавлял список бомбардиров. Старания белоруса были замечены, и боссы клуба дали возможность проявить себя в более сильном дивизионе. Первый матч за «Техас» Оксентюк проведет 2 декабря.  

# Хоккей # Евгений Оксентюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше прошёл представительный турнир по стрельбе. Как выступили белорусы?
30 ноября 2021 09:52

В Польше прошёл представительный турнир по стрельбе. Как выступили белорусы?

Лионель Месси снова лучший. Легендарный футболист получил уже 7-й золотой мяч
30 ноября 2021 09:48

Лионель Месси снова лучший. Легендарный футболист получил уже 7-й золотой мяч

Хоккеисты «Гомеля» одолели «Могилёв» в матче экстралиги
29 ноября 2021 20:45

Хоккеисты «Гомеля» одолели «Могилёв» в матче экстралиги