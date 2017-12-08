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«Спасибо всем, кто верит». После триумфа в Хохфильцене Дарья Домрачева обратилась к поклонникам

08 декабря 2017 21:40
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Новости Беларуси. Биатлонистка Дарья Домрачева на своей странице в Instagram оставила короткое сообщение. Спортсменка была лаконичной в формулировках. «Спасибо всем, кто верит! Хороший день», – написала Дарья.

В комментариях к этому посту поклонники легендарной биатлонистки благодарят Домрачеву и желают ей только побед.

«Спасибо, Дашка!!! За эмоции, радость, эйфорию победы...»

«Красавица наша!!! Поздравляю!»

«Поздравляем! Это настоящий профессионализм – собраться и победить в таких непростых условиях».

«Спасибо всем, кто верит». После триумфа в Хохфильцене Дарья Домрачева обратилась к поклонникам-1

Напомним, в пятницу, 8 декабря, Домрачева выиграла спринтерскую гонку на 2-м этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Дарья Домрачева одержала победу в сложных погодных условиях. Гонка проходила при сильном ветре и снегопаде.

Первая победа Дарьи Домрачевой после рождения дочери

Этого триумфа поклонники Дарьи ждали три года. Отметим, это первая победа Домрачевой после рождения дочери.

Комментируя результат, белоруска отметила: «летняя подготовка помогла победить в Хохфильцене».

«Спасибо всем, кто верит». После триумфа в Хохфильцене Дарья Домрачева обратилась к поклонникам-4

Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой на втором этапе Кубка мира

Дарья Домрачева:
До старта были совсем другие условия, в такой ситуации важно вовремя среагировать на смену погоды. Долгое время я не поднималась на высшую ступень пьедестала почета. Как мне подсказали, с марта 2015 года. Летом я тренировалась в Хохфильцене, хорошо знаю трассу, и, возможно, знакомые склоны помогли мне победить сегодня.

# Чемпионат мира по биатлону # Дарья Домрачева # Фотофакт

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