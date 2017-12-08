«Спасибо всем, кто верит». После триумфа в Хохфильцене Дарья Домрачева обратилась к поклонникам

Новости Беларуси. Биатлонистка Дарья Домрачева на своей странице в Instagram оставила короткое сообщение. Спортсменка была лаконичной в формулировках. «Спасибо всем, кто верит! Хороший день», – написала Дарья.

В комментариях к этому посту поклонники легендарной биатлонистки благодарят Домрачеву и желают ей только побед.

«Спасибо, Дашка!!! За эмоции, радость, эйфорию победы...»

«Красавица наша!!! Поздравляю!»



«Поздравляем! Это настоящий профессионализм – собраться и победить в таких непростых условиях».