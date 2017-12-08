«Спасибо всем, кто верит». После триумфа в Хохфильцене Дарья Домрачева обратилась к поклонникам

Новости Беларуси. Биатлонистка Дарья Домрачева на своей странице в Instagram оставила короткое сообщение. Спортсменка была лаконичной в формулировках. «Спасибо всем, кто верит! Хороший день», – написала Дарья.
В комментариях к этому посту поклонники легендарной биатлонистки благодарят Домрачеву и желают ей только побед.
«Спасибо, Дашка!!! За эмоции, радость, эйфорию победы...»
«Красавица наша!!! Поздравляю!»
«Поздравляем! Это настоящий профессионализм – собраться и победить в таких непростых условиях».
Напомним, в пятницу, 8 декабря, Домрачева выиграла спринтерскую гонку на 2-м этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Дарья Домрачева одержала победу в сложных погодных условиях. Гонка проходила при сильном ветре и снегопаде.
Первая победа Дарьи Домрачевой после рождения дочери
Этого триумфа поклонники Дарьи ждали три года. Отметим, это первая победа Домрачевой после рождения дочери.
Комментируя результат, белоруска отметила: «летняя подготовка помогла победить в Хохфильцене».
Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой на втором этапе Кубка мира
Дарья Домрачева:
До старта были совсем другие условия, в такой ситуации важно вовремя среагировать на смену погоды. Долгое время я не поднималась на высшую ступень пьедестала почета. Как мне подсказали, с марта 2015 года. Летом я тренировалась в Хохфильцене, хорошо знаю трассу, и, возможно, знакомые склоны помогли мне победить сегодня.