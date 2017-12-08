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БАТЭ последним из белорусских футбольных клубов ушёл в межсезонный отпуск

08 декабря 2017 18:57
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Новости Беларуси. Накануне в Лондоне жёлто-синие провели заключительный матч 2017 года. На стадионе Эмирэйтс в рамках Лиги Европы парней Александра Ермаковича принимал «Арсенал». Без преувеличения, эта игра получилась одной из самых провальных для БАТЭ в завершившемся сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ последним из белорусских футбольных клубов ушёл в межсезонный отпуск-1

Полурезервный состав «канониров» творил вблизи ворот гостей, что хотел. Как итог: безнадёжные 3:0 к перерыву и 6:0 к финальному свистку. Мячи за спину Денису Щербицкому минувшим вечером отправили Матье Дэбюши, Тэо Уолкотт, Джек Уилшир, собственный защитник Денис Поляков, Оливье Жиру с пенальти и Мохаммед Эль-нэни.

БАТЭ последним из белорусских футбольных клубов ушёл в межсезонный отпуск-3

Последний раз БАТЭ настолько крупно проигрывал на Евро-арене осенью 2014 года, когда в группе Лиги чемпионов его громили «Порту» и донецкий «Шахтёр».

БАТЭ последним из белорусских футбольных клубов ушёл в межсезонный отпуск-5

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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