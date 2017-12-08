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Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой на втором этапе Кубка мира

08 декабря 2017 18:32
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Новости Беларуси. И золотая победа Дарьи Домрачевой. На втором этапе Кубка мира, который стартовал сегодня в Австрии, наша именитая  спортсменка выиграла спринтерскую гонку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой на втором этапе Кубка мира -1

С успехом Дарью Домрачеву, буквально через несколько минут после финиша поздравил Президент Беларуси. Дистанцию биатлонистка прошла без единого промаха и это несмотря на снегопад.

Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой на втором этапе Кубка мира -3

Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой на втором этапе Кубка мира -5

Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой на втором этапе Кубка мира -7

 

# Биатлон # Фотофакт

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