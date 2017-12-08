Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой на втором этапе Кубка мира

Новости Беларуси. И золотая победа Дарьи Домрачевой. На втором этапе Кубка мира, который стартовал сегодня в Австрии, наша именитая спортсменка выиграла спринтерскую гонку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.