Первая победа Дарьи Домрачевой после рождения дочери

Новости Беларуси. Дарья Домрачева одержала победу в женской спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Дарья Домрачева одержала победу в женской спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Он стартовал сегодня в австрийском Хохфильцэне. Представительница Беларуси преодолела дистанцию в 7 с половиной километров за 22 минуты и 40 секунд, не допустив ни единого промаха на двух огневых рубежах.
Для Дарьи сегодняшняя победа стала 29 в карьере. Остальные белорусские биатлонистки были далеки от вершин: Надежда Скардино 26-я, Ирина Кривко 35-я, а Дарья Юркевич и Надежда Писарева вовсе на задворках финишного реестра.