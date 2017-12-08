Первая победа Дарьи Домрачевой после рождения дочери

Новости Беларуси. Дарья Домрачева одержала победу в женской спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он стартовал сегодня в австрийском Хохфильцэне. Представительница Беларуси преодолела дистанцию в 7 с половиной километров за 22 минуты и 40 секунд, не допустив ни единого промаха на двух огневых рубежах.