«Спасибо всем, кто поддерживал»: Вера Лапко и Александра Саснович покидают Кубок Кремля

Новости Беларуси. Александра Саснович и Вера Лапко 19 октября выбыли из числа соискательниц титула Кубка Кремля. Обе уступили на стадии одной четвёртой финала.
Первая из упомянутых девушек скрестила ракетки с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая входит в топ-30 рейтинга WTA. Саснович, замыкающая первую сотню, огорчить хозяйку корта не смогла, потерпев поражение 4:6, 3:6.
«В Беларуси можно вырастить хорошего игрока, есть все условия». Большое интервью Александры Саснович здесь.
Источник фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich/
Спортсменка прокомментировала свое выступление на турнире. На странице в Instagram Александра призналась, что «в целом могла и лучше».
Александра Саснович:
Закончился для меня турнир в Москве. В целом могла и лучше, буду работать над ошибками. Спасибо всем, кто меня поддерживал и тем, кто не поддерживал, вам тоже спасибо.
А вот Вера Лапко сражалась за путевку в полуфинал почти два с половиной часа, но в итоге пропустила туда румынку Ирину Бегу. 6:3, 4:6, 7:5 в пользу соперницы.
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