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«Спасибо всем, кто поддерживал»: Вера Лапко и Александра Саснович покидают Кубок Кремля

19 октября 2017 18:17
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Новости Беларуси. Александра Саснович и Вера Лапко 19 октября выбыли из числа соискательниц титула Кубка Кремля. Обе уступили на стадии одной четвёртой финала.

Первая из упомянутых девушек скрестила ракетки с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая входит в топ-30 рейтинга WTA. Саснович, замыкающая первую сотню, огорчить хозяйку корта не смогла, потерпев поражение 4:6, 3:6.

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«Спасибо всем, кто поддерживал»: Вера Лапко и Александра Саснович покидают Кубок Кремля -1


Источник фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich/

Спортсменка прокомментировала свое выступление на турнире. На странице в Instagram Александра призналась, что «в целом могла и лучше».

Александра Саснович:
Закончился для меня турнир в Москве. В целом могла и лучше, буду работать над ошибками. Спасибо всем, кто меня поддерживал и тем, кто не поддерживал, вам тоже спасибо.

А вот Вера Лапко сражалась за путевку в полуфинал почти два с половиной часа, но в итоге пропустила туда румынку Ирину Бегу. 6:3, 4:6, 7:5 в пользу соперницы.

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# Теннис # Фотофакт # Вера Лапко # Александра Саснович

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