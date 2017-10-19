«Спасибо всем, кто поддерживал»: Вера Лапко и Александра Саснович покидают Кубок Кремля

Новости Беларуси. Александра Саснович и Вера Лапко 19 октября выбыли из числа соискательниц титула Кубка Кремля. Обе уступили на стадии одной четвёртой финала. Первая из упомянутых девушек скрестила ракетки с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая входит в топ-30 рейтинга WTA. Саснович, замыкающая первую сотню, огорчить хозяйку корта не смогла, потерпев поражение 4:6, 3:6.



Источник фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich/



Спортсменка прокомментировала свое выступление на турнире. На странице в Instagram Александра призналась, что «в целом могла и лучше».



Александра Саснович:

Закончился для меня турнир в Москве. В целом могла и лучше, буду работать над ошибками. Спасибо всем, кто меня поддерживал и тем, кто не поддерживал, вам тоже спасибо.