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Гандболисты БГК имени Мешкова одержали победу сразу в 2 матчах – в рамках SEHA-лиги и Чемпионата Беларуси

19 октября 2017 14:09
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Новости Беларуси. Гандболисты БГК имени Мешкова провели вечером 18 октября 2 матча в 2 разных турнирах — SEHA-лиге и Чемпионате Беларуси. И оба поединка выиграли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандболисты БГК имени Мешкова одержали победу сразу в 2 матчах – в рамках SEHA-лиги и Чемпионата Беларуси-1

В сербском Нови-Саде брестчане уверенно обыграли «Войводину» в матче SEHA-лиги – 36-27. На матч в Нови-Сад отправилась значительная часть легионеров БГК. В турнирной таблице SEHA-лиги «мешковцы» закрепились на 2-й строке. Вторая часть команды – а это, в основном, белорусские игроки – на выезде в Гомеле переиграла одноименный клуб – 26-13.

# Фотофакт # Гандбол

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