БАТЭ сыграет с немецкиим «Кельном» на групповом этапе Лиги Европы 19 октября

Новости Беларуси. 19 октября на «Борисов-Арене» пройдет матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором БАТЭ примет немецкий «Кельн», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 19 октября на «Борисов-Арене» пройдет матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором БАТЭ примет немецкий «Кельн», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Отметим, что в бундеслиге эта команда занимает последнее место. Начало игры в 20.00. Обслуживать матч будет бригада турецких арбитров.
После двух встреч в своей группе БАТЭ занимает 3 место после «Арсенала» и «Црвены Звезды». До конца года борисовчанам предстоит провести еще 3 игры, 2 из которых – выездные.