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БАТЭ сыграет с немецкиим «Кельном» на групповом этапе Лиги Европы 19 октября

19 октября 2017 14:02
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Новости Беларуси. 19 октября на «Борисов-Арене» пройдет матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором БАТЭ примет немецкий «Кельн», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ сыграет с немецкиим «Кельном» на групповом этапе Лиги Европы 19 октября-1

Отметим, что в бундеслиге эта команда занимает последнее место. Начало игры в 20.00. Обслуживать матч будет бригада турецких арбитров.

После двух встреч в своей группе БАТЭ занимает 3 место после «Арсенала» и «Црвены Звезды». До конца года борисовчанам предстоит провести еще 3 игры, 2 из которых – выездные.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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