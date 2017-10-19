БАТЭ сыграет с немецкиим «Кельном» на групповом этапе Лиги Европы 19 октября

Отметим, что в бундеслиге эта команда занимает последнее место. Начало игры в 20.00. Обслуживать матч будет бригада турецких арбитров.

После двух встреч в своей группе БАТЭ занимает 3 место после «Арсенала» и «Црвены Звезды». До конца года борисовчанам предстоит провести еще 3 игры, 2 из которых – выездные.