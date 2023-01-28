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Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко с победой на турнире «Большого шлема»

28 января 2023 13:37
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Большой шлем взят! Арина Соболенко впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису, порадовав тем самым миллионы болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» СТВ.

Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко с победой на турнире «Большого шлема»-1

Данный турнир входит в самую престижную мировую серию «Большого шлема». Белоруска ранее уже побеждала на больших слэмах. Но было это в парном разряде. Сейчас же она взяла титул в одиночке, обыграв в упорной борьбе представительницу Казахстана.

Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко с победой на турнире «Большого шлема»-4

С победой Арину Соболенко поздравил Президент Беларуси. Как пишет Telegram-канал «Пул Первого», Александр Лукашенко смотрел, болел, переживал, местами выражался нецензурно, но предсказал победу во втором и третьем сете. И, конечно, сразу поздравил.

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# Теннис # Арина Соболенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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