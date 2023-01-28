Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко с победой на турнире «Большого шлема»

Большой шлем взят! Арина Соболенко впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису, порадовав тем самым миллионы болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» СТВ.
Большой шлем взят! Арина Соболенко впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису, порадовав тем самым миллионы болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» СТВ.
Данный турнир входит в самую престижную мировую серию «Большого шлема». Белоруска ранее уже побеждала на больших слэмах. Но было это в парном разряде. Сейчас же она взяла титул в одиночке, обыграв в упорной борьбе представительницу Казахстана.
С победой Арину Соболенко поздравил Президент Беларуси. Как пишет Telegram-канал «Пул Первого», Александр Лукашенко смотрел, болел, переживал, местами выражался нецензурно, но предсказал победу во втором и третьем сете. И, конечно, сразу поздравил.
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