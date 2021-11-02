Григорий Пекарский вышел в финал ЧЕ по плаванию

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде стартовал в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первый соревновательный день три белоруса пытались пройти в главный старт, однако это удалось только Григорию Пекарскому.

На дистанции 100 метров баттерфляем квалификацию Пекарский преодолел с четвертым временем – 50,70 секунд – в своем заплыве, а в полуфинале финишировал за 50,05 секунды, что соответствует шестому времени в общем зачете. Теперь белорус поспорит за медаль на этой дистанции.