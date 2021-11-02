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Григорий Пекарский вышел в финал ЧЕ по плаванию

02 ноября 2021 20:31
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Новости Беларуси. Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде стартовал в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первый соревновательный день три белоруса пытались пройти в главный старт, однако это удалось только Григорию Пекарскому.

Григорий Пекарский вышел в финал ЧЕ по плаванию-1

На дистанции 100 метров баттерфляем квалификацию Пекарский преодолел с четвертым временем – 50,70 секунд – в своем заплыве, а в полуфинале финишировал за 50,05 секунды, что соответствует шестому времени в общем зачете. Теперь белорус поспорит за медаль на этой дистанции.

Григорий Пекарский вышел в финал ЧЕ по плаванию-4

К сожалению, на полтиннике вольным стилем Анастасия Караковская не смогла преодолеть полуфинальный барьер. Виктор Стаселович на 50 метрах брассом также остался вне финала.

# Плавание # Григорий Пекарский # Анастасия Караковская # Виктор Стаселович # Фотофакт

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