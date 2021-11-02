Главный тренер «Барселоны» о предстоящем матче с киевским «Динамо»: наши игроки привыкли к давлению

Главный Еврокубок – Лига чемпионов. На повестке игрового вечера 2 ноября 8 матчей четвертого тура группового этапа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Все интересней наблюдать за тем, как разворачиваются события в группе E. Поединок между киевским «Динамо» и «Барселоной» наверняка станет судьбоносным для каждой из дружин. Хозяевам кровь из носу нужно побеждать. Только 3 очка позволят украинскому клубу претендовать хоть на что-то. На руку «Динамо» то, что дома они в нынешнем сезоне еще не проигрывали. У «Барсы» тоже есть свой интерес.

Если великие каталонцы хотят сохранить остатки лица, им непременно нужно брать верх. Да, «сине-гранатовые» подтянулись к идущей второй «Бенфике». Но любая осечка может им дорого стоить. Но вот ведь где загвоздка: «Барселона» еще ни разу не побеждала в гостях. Сегодня придется пробовать себя преодолеть.

Серхи Бархуан, исполняющий обязанности главного тренера ФК «Барселона»:

«Барселона» должна всегда выигрывать. Бывают непростые периоды, как сейчас. Но мы должны продолжать побеждать. Единственный путь заслужить уважение – выигрывать. Победа принесет радость и изменит настрой игроков на позитивную волну. Наши игроки привыкли к давлению. Это особенная игра. Все в наших руках. Мы должны играть в свой футбол. Играть в командную игру, владеть мячом, подсказывать друг другу на поле, находить свободные зоны.