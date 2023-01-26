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«Спас всю ситуацию». Пятый этап Кубка Содружества по биатлону. Подводим итоги первого дня

26 января 2023 14:23
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После короткого перерыва праздник биатлона вновь вернулся в Раубичи, где сильнейшие спортсмены Беларуси и России определяют лучших на пятом этапе Кубка Содружества, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первый соревновательный день значился мужской спринт. По его результатам у Антона Смольского третье место.

Подробности гонки расскажет Артем Шукалович.

«Спас всю ситуацию». Пятый этап Кубка Содружества по биатлону. Подводим итоги первого дня-1

Артем Шукалович, корреспондент:
Первый соревновательный день – и сразу радость для белорусских болельщиков. Антон Смольский проявил свой чемпионский характер и поднялся на пьедестал почета.

«Спас всю ситуацию». Пятый этап Кубка Содружества по биатлону. Подводим итоги первого дня-4

Предыдущий этап турнира биатлонисту откровенно не удался. Часто подводила стрельба. Сейчас Антон тоже не смог отстреляться чисто. Один штрафной круг ему пришлось преодолеть после лежки. Зато стойка прошла без помарок. А хорошего хода на дистанции ему хватило, чтобы обеспечить себе место в тройке сильнейших. Как итог – бронза. Первая для Антона награда на зимних этапах Кубка Содружества в Раубичах.

«Спас всю ситуацию». Пятый этап Кубка Содружества по биатлону. Подводим итоги первого дня-7

Антон Смольский, бронзовый призер пятого этапа Кубка Содружества по биатлону:
Немного устал психологически, сложно было отойти от всей атмосферы вот этой. Конечно, некоторое давление было. Но Дмитрий спас всю ситуацию и придал оптимизма и уверенности. Сегодня мы, думаю, более спокойно подходим к соревнованиям, уже, так сказать, адаптировались и готовы бороться дальше.

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«Спас всю ситуацию». Пятый этап Кубка Содружества по биатлону. Подводим итоги первого дня-10

Порадовал в очередной раз и Дмитрий Лазовский. Парень после крайне удачного выступления на предыдущем этапе впервые не добрался до пьедестала почета. Но четвертое место с нулем осечек – тоже достойный результат.

«Спас всю ситуацию». Пятый этап Кубка Содружества по биатлону. Подводим итоги первого дня-13

Дмитрий Лазовский, биатлонист национальной сборной Беларуси:
Работал на чем было, то есть, конечно, хотелось, чтобы была пожестче трасса. Было бы тогда мне немного поприятнее толкаться. Снег начал падать, трасса немного стала разбиваться. И от этого немного проблематичнее стало передвигаться мне как высокому парню. Все в равных условиях находились, у нас тут не час разбежка между первым и последним. Так что победил сегодня сильнейший. Мне приятно, я все-таки в цветочной церемонии остался – это круто, но, конечно, всегда хочется бороться и занимать наивысшие ступени пьедестала.

«Спас всю ситуацию». Пятый этап Кубка Содружества по биатлону. Подводим итоги первого дня-16

Впереди у парней еще две гонки. Ближайшая – пасьют, который состоится в субботу, 28 января. А в расписании пятницы, 27 января, значится женский спринт. Все победители и призеры пятого этапа станут известны в воскресенье, 29 января. В этот день сильнейших определят в масс-стартах.

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# Биатлон # Артем Шукалович # Антон Смольский # Дмитрий Лазовский # Фотофакт

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