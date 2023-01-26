«Спас всю ситуацию». Пятый этап Кубка Содружества по биатлону. Подводим итоги первого дня

После короткого перерыва праздник биатлона вновь вернулся в Раубичи, где сильнейшие спортсмены Беларуси и России определяют лучших на пятом этапе Кубка Содружества, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первый соревновательный день значился мужской спринт. По его результатам у Антона Смольского третье место. Подробности гонки расскажет Артем Шукалович.

Артем Шукалович, корреспондент:

Первый соревновательный день – и сразу радость для белорусских болельщиков. Антон Смольский проявил свой чемпионский характер и поднялся на пьедестал почета.

Предыдущий этап турнира биатлонисту откровенно не удался. Часто подводила стрельба. Сейчас Антон тоже не смог отстреляться чисто. Один штрафной круг ему пришлось преодолеть после лежки. Зато стойка прошла без помарок. А хорошего хода на дистанции ему хватило, чтобы обеспечить себе место в тройке сильнейших. Как итог – бронза. Первая для Антона награда на зимних этапах Кубка Содружества в Раубичах.

Антон Смольский, бронзовый призер пятого этапа Кубка Содружества по биатлону:

Немного устал психологически, сложно было отойти от всей атмосферы вот этой. Конечно, некоторое давление было. Но Дмитрий спас всю ситуацию и придал оптимизма и уверенности. Сегодня мы, думаю, более спокойно подходим к соревнованиям, уже, так сказать, адаптировались и готовы бороться дальше. Антон Смольский о бронзе на 5-м этапе Кубка Содружества в Раубичах: «Рад снова оказаться на пьедестале». Подробнее.

Порадовал в очередной раз и Дмитрий Лазовский. Парень после крайне удачного выступления на предыдущем этапе впервые не добрался до пьедестала почета. Но четвертое место с нулем осечек – тоже достойный результат.

Дмитрий Лазовский, биатлонист национальной сборной Беларуси:

Работал на чем было, то есть, конечно, хотелось, чтобы была пожестче трасса. Было бы тогда мне немного поприятнее толкаться. Снег начал падать, трасса немного стала разбиваться. И от этого немного проблематичнее стало передвигаться мне как высокому парню. Все в равных условиях находились, у нас тут не час разбежка между первым и последним. Так что победил сегодня сильнейший. Мне приятно, я все-таки в цветочной церемонии остался – это круто, но, конечно, всегда хочется бороться и занимать наивысшие ступени пьедестала.