В Минске проходит третий этап ЧБ по пляжному волейболу

Новости Беларуси. В Минске проходит третий этап чемпионата Беларуси по пляжному волейболу. Борьбу за награды ведут как мужские, так и женские дуэты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Конкуренцию уже опытным спортсменам составляет и молодежь. Выступает здесь и пара Владимир Галота/Дмитрий Майоренко. Парни представят страну на II Играх стран СНГ. А Чемпионат Беларуси – один из этапов подготовки к мультифоруму.

Андрей Карпенко, главный судья соревнований:

Лучшая наша пара в мужском чемпионате, Дедков/Петрушко, играют на этапе российском. Ну а среди девушек здесь собрались все сильнейшие. И если брать женский наш чемпионат, то молодежь, которая будет выступать на II Играх стран СНГ, в тройку входит. Молодежь, которая будет выступать среди мужских пар, тоже в нашей тройке чемпионата.

Третий этап чемпионата Беларуси по пляжному волейболу завершится в воскресенье, 2 июля.