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В Минске проходит третий этап ЧБ по пляжному волейболу

01 июля 2023 13:55
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Новости Беларуси. В Минске проходит третий этап чемпионата Беларуси по пляжному волейболу. Борьбу за награды ведут как мужские, так и женские дуэты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В Минске проходит третий этап ЧБ по пляжному волейболу-1

Конкуренцию уже опытным спортсменам составляет и молодежь. Выступает здесь и пара Владимир Галота/Дмитрий Майоренко. Парни представят страну на II Играх стран СНГ. А Чемпионат Беларуси – один из этапов подготовки к мультифоруму. 

В Минске проходит третий этап ЧБ по пляжному волейболу-4

Андрей Карпенко, главный судья соревнований: 
Лучшая наша пара в мужском чемпионате, Дедков/Петрушко, играют на этапе российском. Ну а среди девушек здесь собрались все сильнейшие. И если брать женский наш чемпионат, то молодежь, которая будет выступать на II Играх стран СНГ, в тройку входит. Молодежь, которая будет выступать среди мужских пар, тоже в нашей тройке чемпионата. 

Третий этап чемпионата Беларуси по пляжному волейболу завершится в воскресенье, 2 июля. 

# Волейбол # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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