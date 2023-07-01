Умеете ловить волну? Вот где 2 июля можно посоревноваться сапсёрферам

Бороться за медали предстоящего старта будут профессионалы, но проверить свои силы на различных дистанциях смогут и любители. Отметим, что доска для сапсерфинга служит не только для развлечений. Организаторы серии турниров уверены: в руках спасателей сапсерф – незаменимый инструмент. А проведение подобных чемпионатов поможет повысить уровень безопасности на воде.

Василий Берендяев, организатор соревнований по сапсерфингу «Кубок Дружбы»:

Я являюсь профессиональным аттестованным спасателем с опытом 10 лет. И, приобретя спортивную доску, я познакомился с сапсерфингом. Я встал на доску и понял, что спасатель на доске – это самый лучший способ спасания людей. Тут мы закладываем центр сапсерфинга Беларуси совместно с Республиканским центром олимпийской подготовки. Завтра любой любитель из Минска может приехать на водохранилище Птичь и принять участие в прохождении дистанции. Навыков никаких не надо, доску, если что, мы тут вам найдем. Так что приезжайте, поучаствуйте!