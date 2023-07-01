«Будем выходить в финал и побеждать». Что говорят белорусские волейболисты о предстоящих Играх стран СНГ?

Новости Беларуси. В Минске проходит третий этап чемпионата Беларуси по пляжному волейболу. Борьбу за награды продолжают как мужские, так и женские дуэты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Принять участие в старте смогли не все топовые спортсмены. Лидеры мужской сборной Александр Дедков и Павел Петрушко сейчас пробуют свои силы в российских состязаниях. Но, несмотря на отсутствие ведущих атлетов, конкуренция в столице все равно на приличном уровне. А поддерживает ее молодежь. Выступает здесь и пара Владимир Галота/Дмитрий Майоренко. Именно этим парням предстоит отстаивать честь страны на II Играх стран СНГ. А чемпионат Беларуси является одним из этапов подготовки к августовскому мультифоруму. И даже не самая благоприятная погода не мешает ребятам качественно играть.

Владимир Галота, спортсмен национальной команды Беларуси по пляжному волейболу: Готовимся мы в Гомеле, там последние недели именно такая погода и была, можно сказать, что мы готовы к этому, поэтому будем идти к финалу и добиваться медалей.

Дмитрий Майоренко, спортсмен национальной команды Беларуси по пляжному волейболу:

Все в равных условиях, получается. Да, неприятно играть в дождь, но что делать? Настраиваемся по полной, будем выходить в финал и побеждать.

Владимир Галота:

В Гомеле, может быть, не такие пары для спарринга, чтобы понять свои силы, но сейчас будем доказывать, показывать, что мы готовили. И дальше работать и готовиться к играм. После этих игр как раз чемпионат, мы остаемся здесь же, на СОК «Олимпийский», здесь будут проходить сборы наши, дальше подготовка к Играм стран СНГ.