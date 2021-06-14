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Современное пятиборье. Анастасия Прокопенко и Илья Полозков выиграли серебро на ЧМ в Каире

14 июня 2021 21:48
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Новости Беларуси. В Каире завершился чемпионат мира по современному пятиборью. В последний день турнира белорусская копилка пополнилась еще одной медалью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Современное пятиборье. Анастасия Прокопенко и Илья Полозков выиграли серебро на ЧМ в Каире-1

Программу соревнований венчала смешанная эстафета, нашу страну представляли Илья Полозков и Анастасия Прокопенко. После первого вида – плавания, белорусы шли только десятыми, а в фехтовании набрали восьмую сумму баллов. Ситуация немного выправилась после конкура, где наш дуэт заработал максимальные 300 очков.

Современное пятиборье. Анастасия Прокопенко и Илья Полозков выиграли серебро на ЧМ в Каире-4

На старт лазер-рана Полозков и Прокопенко выходили шестыми с внушительным отставанием от лидеров. Но последний вид программы удался белорусам как нельзя лучше, и в итоге наша пара финишировала на серебряной позиции, уступив только корейцам. На втором месте команда Беларуси оказалась и в медальном зачете чемпионата мира. На счету наших пятиборцев четыре награды, две из которых золотые.

# Спортивные соревнования # Илья Полозков # Анастасия Прокопенко # Фотофакт

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