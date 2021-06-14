Главный судья турнира «Кожаный мяч» в Минске: мастерства не хватает, но эмоции и желание перехлёстывают

Новости Беларуси. В Минске продолжаются республиканские соревнования по футболу на призы Президентского спортивного клуба «Кожаный мяч». В борьбу на втором этапе турнира включились мальчишки средней возрастной группы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ребята 2009-2010 годов рождения сражаются за две путевки в финальную часть турнира, который пройдет с 5 по 9 сентября в Минске. 14 июня прошли четыре стартовые игры городского этапа, первые победные очки записали на свой счет команды Фрунзенского, Московского, Советского и Партизанского районов.

Василий Калиновский, главный судья соревнований:

У детей эмоции, еще родители ими подбадриваются. Поэтому, конечно, эмоциональные соревнования, где-то и мастерства не хватает, но эмоции и желание перехлестывают, и получаются неплохие, хорошие матчи. Они играют на одну вторую поля. Как обычно, у нас девять команд, две группы. За эту неделю все увидим хороших, достойных ребят.