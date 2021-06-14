Волейбол. Женская сборная Беларуси (U-20) узнала соперниц по чемпионату мира

Наша национальная команда среди девушек не старше 20 лет выступит на мировом первенстве всего во второй раз в истории после участия в 2003 году.

Напомним, в августе 2020 года белоруски заняли третье место на чемпионате Европы, благодаря чему поднялись на десятую строчку мирового рейтинга. На днях три сборные отказались от участия в чемпионате мира, что и позволило нашей команде получить путевку на турнир. Всего в Бельгии и Нидерландах сыграют 16 команд. По итогам жеребьевки наша сборная попала в группу D, где встретится с девушками из Италии, России и Египта. Соревнования пройдут с 9 по 17 июля.