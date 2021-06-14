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Волейбол. Женская сборная Беларуси (U-20) узнала соперниц по чемпионату мира

14 июня 2021 21:45
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Новости Беларуси. Женская молодежная сборная Беларуси по волейболу узнала соперниц по групповому этапу чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. Женская сборная Беларуси (U-20) узнала соперниц по чемпионату мира-1

Наша национальная команда среди девушек не старше 20 лет выступит на мировом первенстве всего во второй раз в истории после участия в 2003 году.

Волейбол. Женская сборная Беларуси (U-20) узнала соперниц по чемпионату мира-4

Напомним, в августе 2020 года белоруски заняли третье место на чемпионате Европы, благодаря чему поднялись на десятую строчку мирового рейтинга. На днях три сборные отказались от участия в чемпионате мира, что и позволило нашей команде получить путевку на турнир. Всего в Бельгии и Нидерландах сыграют 16 команд. По итогам жеребьевки наша сборная попала в группу D, где встретится с девушками из Италии, России и Египта. Соревнования пройдут с 9 по 17 июля.

# Волейбол # Фотофакт

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