Совершить камбэк не удалось. Белорусские волейболистки проиграли команде Хорватии в Евролиге

В первом матче этих команд несколько дней назад белоруски были биты всухую, но 2 июня борьба была гораздо упорнее.

Стартовый сет остался за хорватками – 25:23, а далее команды обменялись выигранными партиями с одинаковым счетом – 25:16. В четвертой партии хорватки находились всего в двух мячах от итоговой победы, но белоруски выдали впечатляющий рывок – 9:1 и оставили сет за собой – 26:24.

В решающей пятой партии подопечные Матвеева снова находились в роли отстающих, но на сей раз совершить камбэк не удалось. В итоге 9:15.