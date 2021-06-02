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Совершить камбэк не удалось. Белорусские волейболистки проиграли команде Хорватии в Евролиге

02 июня 2021 21:01
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Новости Беларуси. В Праге продолжается розыгрыш волейбольной Золотой Евролиги. В четвертом туре соревнований женская сборная Беларуси уступила Хорватии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Совершить камбэк не удалось. Белорусские волейболистки проиграли команде Хорватии в Евролиге-1

В первом матче этих команд несколько дней назад белоруски были биты всухую, но 2 июня борьба была гораздо упорнее.

Совершить камбэк не удалось. Белорусские волейболистки проиграли команде Хорватии в Евролиге-4

Стартовый сет остался за хорватками – 25:23, а далее команды обменялись выигранными партиями с одинаковым счетом – 25:16. В четвертой партии хорватки находились всего в двух мячах от итоговой победы, но белоруски выдали впечатляющий рывок – 9:1 и оставили сет за собой – 26:24.

В решающей пятой партии подопечные Матвеева снова находились в роли отстающих, но на сей раз совершить камбэк не удалось. В итоге 9:15.

3 июня наша команда сыграет против сборной Венгрии.

# Волейбол # Денис Матвеев # Фотофакт

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