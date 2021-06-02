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Команда Азербайджана обыграла Беларусь в товарищеском матче. Что происходило на минском стадионе «Динамо»?

02 июня 2021 20:59
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу провела первый поединок после двухмесячного перерыва. На столичном стадионе «Динамо» «белокрылые» в товарищеском матче играли с командой Азербайджана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подробнее о спарринге в нашем сюжете.

Команда Азербайджана обыграла Беларусь в товарищеском матче. Что происходило на минском стадионе «Динамо»?-1

Сборная Беларуси по футболу провела первый, пусть и товарищеский матч после болезненного поражения от Бельгии со счетом 0:8, которое случилось 30 марта. После этого в национальной команде произошла важная кадровая перестановка. Пост главного тренера покинул Михаил Мархель, а руководство сборной перешло в руки Георгия Кондратьева.

Матч с Азербайджаном стал первой проверкой сил. Встреча проходила на минском стадионе «Динамо» и началась под диктовку гостей. Благо со всеми опасностями наши футболисты справлялись.

Во второй половине встречи белорусы стали более инициативными. На 56-й минуте счет открыл Максим Скавыш. Однако радовались успеху мы недолго: на 73-й минуте Гусейнов счет сравнял – это его первый гол в составе сборной, а в компенсированное время Шейдаев вывел азербайджанскую команду вперед. 2:1 – победа гостей.

Команда Азербайджана обыграла Беларусь в товарищеском матче. Что происходило на минском стадионе «Динамо»?-4

Этот товарищеский матч – один из этапов подготовки ко встречам квалификации чемпионата мира. Официальные игры национальной сборной возобновятся в сентябре.

Максим Скавыш забил первый гол в футбольном матче против сборной Азербайджана (подробнее здесь).

# Футбол Беларуси # Михаил Мархель # Максим Скавыш # Георгий Кондратьев # Наталья Федорцова # Бадави Гусейнов # Рамиль Шейдаев # Фотофакт

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