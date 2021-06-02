Команда Азербайджана обыграла Беларусь в товарищеском матче. Что происходило на минском стадионе «Динамо»?

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу провела первый поединок после двухмесячного перерыва. На столичном стадионе «Динамо» «белокрылые» в товарищеском матче играли с командой Азербайджана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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Сборная Беларуси по футболу провела первый, пусть и товарищеский матч после болезненного поражения от Бельгии со счетом 0:8, которое случилось 30 марта. После этого в национальной команде произошла важная кадровая перестановка. Пост главного тренера покинул Михаил Мархель, а руководство сборной перешло в руки Георгия Кондратьева.
Матч с Азербайджаном стал первой проверкой сил. Встреча проходила на минском стадионе «Динамо» и началась под диктовку гостей. Благо со всеми опасностями наши футболисты справлялись.
Во второй половине встречи белорусы стали более инициативными. На 56-й минуте счет открыл Максим Скавыш. Однако радовались успеху мы недолго: на 73-й минуте Гусейнов счет сравнял – это его первый гол в составе сборной, а в компенсированное время Шейдаев вывел азербайджанскую команду вперед. 2:1 – победа гостей.
Этот товарищеский матч – один из этапов подготовки ко встречам квалификации чемпионата мира. Официальные игры национальной сборной возобновятся в сентябре.
Максим Скавыш забил первый гол в футбольном матче против сборной Азербайджана (подробнее здесь).