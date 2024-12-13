Прямой эфир

Состоялась жеребьёвка отборочного турнира ЧМ-2026 по футболу

13 декабря 2024 18:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

13 декабря в Цюрихе состоялась жеребьевка европейской части отборочного турнира чемпионата мира – 2026 по футболу, по итогам которой своих соперников узнала и национальная сборная Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Состоялась жеребьёвка отборочного турнира ЧМ-2026 по футболу-1

Подопечные Карлоса Алоса выступят в квалификационной группе С, где их соперниками будут футболисты Шотландии и Греции, а также проигравшая команда из пары Португалия, Дания. Напрямую в финальную стадию выходят 12 победителей, а четыре оставшиеся путевки будут разыграны в стыковых матчах с участием 12 команд, которые займут вторые места, а также четырех сборных, попавших через Лигу наций. Групповой этап отборочного турнира УЕФА начнется в марте и завершится в ноябре 2025 года.

Чемпионат мира по футболу пройдет летом 2026 года. Его примут США, Канада и Мексика.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские хоккеисты успешно провели очередные поединки в НХЛ
13 декабря 2024 12:28

Белорусские хоккеисты успешно провели очередные поединки в НХЛ

Футболисты «Динамо-Минск» одержали первую победу в Лиге конференций
13 декабря 2024 12:27

Футболисты «Динамо-Минск» одержали первую победу в Лиге конференций

Илья Шиманович принёс Беларуси первую медаль на ЧМ по плаванию
12 декабря 2024 20:10

Илья Шиманович принёс Беларуси первую медаль на ЧМ по плаванию