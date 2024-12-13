Белорусские хоккеисты успешно провели очередные поединки в НХЛ. Алексей Протас оформил первый дубль, забросив на выезде в овертайме победную для «Вашингтона» шайбу в ворота «Коламбуса», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговый счет – 2:1. Наш нападающий стал первой звездой матча.

Алексей Колосов помог «Филадельфии» обыграть «Детройт» – 4:1. Отечественный вратарь отразил 25 бросков и 26-ти и стал третьей звездой встречи. Для Колосова это четвертая победа в НХЛ. «Юта» на выезде нанесла поражение «Колорадо» – 4:1. В состав гостевой команды вернулся Владислав Колячонок. Белорусский защитник стал автором победной шайбы «Юты» в матче. Для него это 5-й балл в 14-ти матчах сезона.