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Конькобежец Егор Доморацкий выиграл масс-старт в дивизионе В на третьем этапе Кубка мира

08 декабря 2025 17:53
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Егор Доморацкий стал победителем масс-старта в дивизионе В на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования проходят в Нидерландах. Время белоруса – 7 минут 59 секунд 91 сотая.

Благодаря этому результату земляк получил 22 очка. На данный момент в активе соотечественника 31 балл, в зачете олимпийской квалификации в этой дисциплине он занимает 30-е место. Прямые путевки на главный старт четырехлетия получат 24 сильнейших атлета. Состав участников на игры в Милане определится в середине декабря по итогам решающего этапа в Норвегии.

# Спортивные соревнования # Егор Доморацкий

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