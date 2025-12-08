Конькобежец Егор Доморацкий выиграл масс-старт в дивизионе В на третьем этапе Кубка мира

Егор Доморацкий стал победителем масс-старта в дивизионе В на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования проходят в Нидерландах. Время белоруса – 7 минут 59 секунд 91 сотая.

Благодаря этому результату земляк получил 22 очка. На данный момент в активе соотечественника 31 балл, в зачете олимпийской квалификации в этой дисциплине он занимает 30-е место. Прямые путевки на главный старт четырехлетия получат 24 сильнейших атлета. Состав участников на игры в Милане определится в середине декабря по итогам решающего этапа в Норвегии.