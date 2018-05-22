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Состоится официальное представление Диего Марадоны в качестве председателя правления футбольного клуба «Динамо-Брест»

22 мая 2018 06:38
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Новости Беларуси. Официальное представление Диего Марадоны в новом для него качестве председателя правления футбольного клуба «Динамо-Брест» состоится 22 мая в ходе специальной пресс-конференции в Абу-Даби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоится официальное представление Диего Марадоны в качестве председателя правления футбольного клуба «Динамо-Брест»-1

В Брест аргентинец приедет в середине июля, сразу после Чемпионата мира в России. Руководство клуба уже занимается поиском жилья для знаменитого футболиста.

«Вы сделали меня счастливым»: Марадона поздравил брестское «Динамо» с победой в Кубке Беларуси‍

Состоится официальное представление Диего Марадоны в качестве председателя правления футбольного клуба «Динамо-Брест»-4

Напомним, Марадона подписал контракт с «Динамо-Брест», по которому он три года будет возглавлять правление клуба. В обязанности экс-нападающего сборной Бразилии будут входить вопросы стратегического планирования, а также взаимодействие со всеми структурными подразделениями клуба, включая детскую академию.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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