Состоится официальное представление Диего Марадоны в качестве председателя правления футбольного клуба «Динамо-Брест»

Новости Беларуси. Официальное представление Диего Марадоны в новом для него качестве председателя правления футбольного клуба «Динамо-Брест» состоится 22 мая в ходе специальной пресс-конференции в Абу-Даби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брест аргентинец приедет в середине июля, сразу после Чемпионата мира в России. Руководство клуба уже занимается поиском жилья для знаменитого футболиста. «Вы сделали меня счастливым»: Марадона поздравил брестское «Динамо» с победой в Кубке Беларуси‍