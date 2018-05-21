Прямой эфир

Андрей Костицын заключил контракт с минским «Динамо»

21 мая 2018 19:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В хоккейном минском «Динамо» очередной новобранец,сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Андрей Костицын заключил контракт с минским «Динамо»-1

На сей раз джерси с «зубром» примерит на себя форвард сборной Беларуси -Андрей Костицын. Контракт заключён на один год. Костицын-старший имеет богатую игровую карьеру.

В 2005-ом году белорус дебютировал в Национальной Хоккейной Лиге за «Монреаль Канадиенс», за который отыграл шесть сезонов. Однако, затем форвард перешел в стан «Нэшвилла», где провел один год. Всего хоккеист сыграл в НХЛ 398-ем матчей и набрал 222 очка. Затем нападающий продолжил свою карьеру континентальной хоккейной лиге.

Андрей Костицын заключил контракт с минским «Динамо»-4

В КХЛ АК-46 играл за такие команды как: челябинский «Трактор», хоккейный клуб «Сочи», нижегородское «Торпедо» и пекинский «Куньлунь». За эти команды игрок провел суммарнно 306 матчей в которых набрал 186 баллов.

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Минский полумарафон-2018. Ответы на самые популярные вопросы в одном материале
21 мая 2018 16:07

Минский полумарафон-2018. Ответы на самые популярные вопросы в одном материале

Вера Лапко выиграла турнир во Франции и поднялась на 77 строчку рейтинга WTA
21 мая 2018 09:21

Вера Лапко выиграла турнир во Франции и поднялась на 77 строчку рейтинга WTA

Сборная Швеции второй год подряд выиграла ЧМ по хоккею
21 мая 2018 07:11

Сборная Швеции второй год подряд выиграла ЧМ по хоккею