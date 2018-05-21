Андрей Костицын заключил контракт с минским «Динамо»

На сей раз джерси с «зубром» примерит на себя форвард сборной Беларуси -Андрей Костицын. Контракт заключён на один год. Костицын-старший имеет богатую игровую карьеру.

В 2005-ом году белорус дебютировал в Национальной Хоккейной Лиге за «Монреаль Канадиенс», за который отыграл шесть сезонов. Однако, затем форвард перешел в стан «Нэшвилла», где провел один год. Всего хоккеист сыграл в НХЛ 398-ем матчей и набрал 222 очка. Затем нападающий продолжил свою карьеру континентальной хоккейной лиге.