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Динара Алимбекова и Антон Смольский примут участие в биатлонной «Рождественской гонке»

26 декабря 2020 19:38
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Новости Беларуси. Опубликован окончательный список участников традиционной биатлонной «Рождественской гонки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Динара Алимбекова и Антон Смольский примут участие в биатлонной «Рождественской гонке»-1

Как и в предварительной заявке, места нашлись двум белорусам. Нашу страну представят Динара Алимбекова и Антон Смольский. Следует отметить, что в 2020 году старт пропустят все без исключения норвежские стреляющие лыжники.

Биатлонное шоу состоится в Рупольдинге 28 декабря.

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Антон Смольский # Фотофакт

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