Динара Алимбекова и Антон Смольский примут участие в биатлонной «Рождественской гонке»

Как и в предварительной заявке, места нашлись двум белорусам. Нашу страну представят Динара Алимбекова и Антон Смольский. Следует отметить, что в 2020 году старт пропустят все без исключения норвежские стреляющие лыжники.

Биатлонное шоу состоится в Рупольдинге 28 декабря.