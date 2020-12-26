Динара Алимбекова и Антон Смольский примут участие в биатлонной «Рождественской гонке»

Новости Беларуси. Опубликован окончательный список участников традиционной биатлонной «Рождественской гонки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Опубликован окончательный список участников традиционной биатлонной «Рождественской гонки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Как и в предварительной заявке, места нашлись двум белорусам. Нашу страну представят Динара Алимбекова и Антон Смольский. Следует отметить, что в 2020 году старт пропустят все без исключения норвежские стреляющие лыжники.
Биатлонное шоу состоится в Рупольдинге 28 декабря.