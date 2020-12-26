«Для детей это праздник и радость, потому что приедет Дед Мороз». В Минске проходит чемпионат по индорхоккею

Новости Беларуси. На велодроме столичного спорткомплекса «Минск-Арена» проходит Международный рождественский турнир по индорхоккею среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На велодроме столичного спорткомплекса «Минск-Арена» проходит Международный рождественский турнир по индорхоккею среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Правда, в связи с эпидемиологической обстановкой, гости присоединиться не смогли. Однако этот факт турниру вовсе не помешал. Участие в розыгрыше принимают восемь команд у мальчиков и семь у девочек. Пока по результатам на фоне остальных коллективов традиционно выделяются спортсмены из СДЮШОР клуба «Минск».
Светлана Коржевич, тренер-преподаватель СДЮШОР ХК «Минск»:
Стал уже традиционным турнир. Мы его уже не в первый раз проводим. И самое главное, что он для маленьких детей, чтобы посмотреть на будущее, чтобы набраться опыта, посмотреть талантливых детей. Конечно же, для детей это праздник и радость, потому что приедет Дед Мороз, поздравит всех с Рождеством и Новым годом. В преддверии Нового года каждый ребенок, родитель и все, кто любит хоккей, как на праздник приходят на наш стадион.
26 декабря были определены участники плей-офф, а непосредственно нокаут-раунд пройдет уже в воскресенье, 27 декабря. Стартует итоговый день в 10:00, баталии за золото турнира начнутся в 14:30 с матча женских команд.