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Соперники не успели вовремя прилететь. Старт сборной Беларуси в волейбольной Евролиге перенесли

28 мая 2021 21:37
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Новости Беларуси. 28 мая в Минске стартовал первый раунд престижного турнира Золотая Евролига, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эти соревнования считаются подготовительным этапом к чемпионату Европы. 

Соперники не успели вовремя прилететь. Старт сборной Беларуси в волейбольной Евролиге перенесли-1

Мужская сборная Беларуси должна была провести свой первый матч 28 мая с Португалией, однако из-за проблем с авиасообщением соперники не успели вовремя прилететь в Беларусь. Поэтому игра с «пиренейцами» была перенесена на 31 мая. Таким образом, старт нашей команды на турнире откладывается до 29 мая. Хозяевам площадки будут противостоять чехи. Именно Чехия и Турция открыли 28 мая программу соревнований. В борьбе победу одержали турки – 3:1.

Сборная Беларуси в 2019 году дебютировала в золотом дивизионе Евролиги. Парни Виктора Бекши сумели завоевать серебряные медали.

# Волейбол # Виктор Бекша # Фотофакт

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