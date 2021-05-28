Соперники не успели вовремя прилететь. Старт сборной Беларуси в волейбольной Евролиге перенесли

Новости Беларуси. 28 мая в Минске стартовал первый раунд престижного турнира Золотая Евролига, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эти соревнования считаются подготовительным этапом к чемпионату Европы.

Мужская сборная Беларуси должна была провести свой первый матч 28 мая с Португалией, однако из-за проблем с авиасообщением соперники не успели вовремя прилететь в Беларусь. Поэтому игра с «пиренейцами» была перенесена на 31 мая. Таким образом, старт нашей команды на турнире откладывается до 29 мая. Хозяевам площадки будут противостоять чехи. Именно Чехия и Турция открыли 28 мая программу соревнований. В борьбе победу одержали турки – 3:1.

Сборная Беларуси в 2019 году дебютировала в золотом дивизионе Евролиги. Парни Виктора Бекши сумели завоевать серебряные медали.