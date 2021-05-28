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Баскетбол 3х3. Белоруски победили команду Шри-Ланки в матче олимпийской квалификации

28 мая 2021 16:36
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу 3x3 стартовала в олимпийской квалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол 3х3. Белоруски победили команду Шри-Ланки в матче олимпийской квалификации-1

Отбор на игры наши девушки начали с поражения от команды Венгрии – 11:21. Но уже сегодня, 28 мая, подопечные Юрия Волка реабилитировались, буквально не оставив шансов сборной Шри-Ланки – 22:4.

Баскетбол 3х3. Белоруски победили команду Шри-Ланки в матче олимпийской квалификации-4

Следующие матчи в рамках группового этапа квалификации наши девушки проведут 29 мая. В расписании дня игры против Нидерландов и Эстонии. В четвертьфинал отбора выйдут по две лучшие команды из пула. А путевки на Олимпиаду получат сборные, занявшие 1, 2 и 3-е места на турнире.

# Баскетбол # Юрий Волк # Фотофакт

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