Баскетбол 3х3. Белоруски победили команду Шри-Ланки в матче олимпийской квалификации

Отбор на игры наши девушки начали с поражения от команды Венгрии – 11:21. Но уже сегодня, 28 мая, подопечные Юрия Волка реабилитировались, буквально не оставив шансов сборной Шри-Ланки – 22:4.

Следующие матчи в рамках группового этапа квалификации наши девушки проведут 29 мая. В расписании дня игры против Нидерландов и Эстонии. В четвертьфинал отбора выйдут по две лучшие команды из пула. А путевки на Олимпиаду получат сборные, занявшие 1, 2 и 3-е места на турнире.