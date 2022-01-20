«Соперницы становятся всё сильнее». Арина Соболенко вышла в 1/16 финала Australian Open

Арина Соболенко продолжает побеждать на первом сезоне в Большом шлеме – Открытом чемпионате Австралии по теннису. Белоруска, хотя и не без проблем, но взяла верх над сотой ракеткой мира, китаянкой Ван Синьюй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша теннисистка неважно выглядела в дебюте поединка и практически без борьбы отдала первый сет – 1:6. Но, как это часто бывает в нынешнем сезоне, в дальнейшем проявила истинные бойцовские качества. Соболенко справилась с проблемой на собственной подаче и заиграла куда увереннее. Азиатка попросту не успевала за атакующей мыслью белоруски. Вторая ракетка мира еще раз доказала, что не зря входит в элиту мирового тенниса. Две следующие партии остались за Соболенко – 6:4, 6:2. В итоге победа – 2:1 и выход в третий круг, где она составит компанию другой нашей соотечественнице Виктории Азаренко.

Арина Соболенко, 2-я ракетка мира:

От матча к матчу соперницы становятся все сильнее и сильнее. Понятное дело, здесь, на Большом шлеме нет и не будет легких поединков. Да, как и ранее, у меня были проблемы с подачей. Но я имею опыт игры без нее. Я постоянно говорила себе: «У тебя достаточно ударов, чтобы победить так. Но и, конечно, спасибо зрителям за поддержку. Я действительно думаю, что без вас не смогла бы победить.

Третьей соперницей Соболенко на австралийских кортах будет представительница Чехии, 41-я в мировом рейтинге Маркета Вондроушова.