В составе олимпийской сборной Беларуси пополнение! Кто завоевал заветную лицензию?

Новости Беларуси. Еще плюс одна лиценция на Олимпийские игры в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В состав сборной Беларуси включена представительница фристайла Анастасия Андриянова.
Новости Беларуси. Еще плюс одна лиценция на Олимпийские игры в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В состав сборной Беларуси включена представительница фристайла Анастасия Андриянова.
До этого наша спортсменка находилась в так называемом листе ожидания. Фортуна улыбнулась лыжной акробатке. Одна из китаянок снялась с олимпийского турнира. И ее место заняла Андриянова.
Таким образом, в состав делегации будут включены 29, а не 28, как говорилось ранее, спортсменов. Во фристайле в Поднебесной продемонстрируют мастерство три девушки и четверо парней. Кроме личного турнира они посражаются за медали в смешанной команде.