В составе олимпийской сборной Беларуси пополнение! Кто завоевал заветную лицензию?

Новости Беларуси. Еще плюс одна лиценция на Олимпийские игры в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В состав сборной Беларуси включена представительница фристайла Анастасия Андриянова.

До этого наша спортсменка находилась в так называемом листе ожидания. Фортуна улыбнулась лыжной акробатке. Одна из китаянок снялась с олимпийского турнира. И ее место заняла Андриянова.