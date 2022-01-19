Прямой эфир

В составе олимпийской сборной Беларуси пополнение! Кто завоевал заветную лицензию?

19 января 2022 21:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Еще плюс одна лиценция на Олимпийские игры в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В состав сборной Беларуси включена представительница фристайла Анастасия Андриянова.  

В составе олимпийской сборной Беларуси пополнение! Кто завоевал заветную лицензию?-1

До этого наша спортсменка находилась в так называемом листе ожидания. Фортуна улыбнулась лыжной акробатке. Одна из китаянок снялась с олимпийского турнира. И ее место заняла Андриянова.  

В составе олимпийской сборной Беларуси пополнение! Кто завоевал заветную лицензию?-4

Таким образом, в состав делегации будут включены 29, а не 28, как говорилось ранее, спортсменов. Во фристайле в Поднебесной продемонстрируют мастерство три девушки и четверо парней. Кроме личного турнира они посражаются за медали в смешанной команде.  

# Зимняя Олимпиада # Анастасия Андриянова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сделал три броска. Как белорусский форвард Алексей Протас отличился в очередном матче НХЛ?
19 января 2022 11:58

Сделал три броска. Как белорусский форвард Алексей Протас отличился в очередном матче НХЛ?

Мужская сборная Беларуси по гандболу завершила квалификацию к ЧЕ на 3 месте в группе D
19 января 2022 11:42

Мужская сборная Беларуси по гандболу завершила квалификацию к ЧЕ на 3 месте в группе D

«Мой план на игру был полностью реализован». Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала Australian Open
19 января 2022 08:39

«Мой план на игру был полностью реализован». Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала Australian Open