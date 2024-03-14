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Солигорский «Шахтёр» завоевал серебряные медали на Кубке губернатора Челябинской области по баскетболу 3х3

14 марта 2024 20:01
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Солигорский «Шахтер» завоевал серебряные медали на Кубке губернатора Челябинской области России по баскетболу три на три, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтёр» завоевал серебряные медали на Кубке губернатора Челябинской области по баскетболу 3х3-1

Белорусская команда уверенно дошла до финала, одерживая победы в каждом матче. Но в решающем поединке уступила хозяевам площадки игрокам «Курчатова» – 13:21. Отметим, данный турнир прошел в регионе впервые. Участие приняли восемь коллективов из Беларуси, России, Китая, Казахстана, Сербии и Кыргызстана.

# Баскетбол

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