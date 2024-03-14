Футболистки юниорской сборной Беларуси обыграли команду Литвы

14 марта наши девушки были сильнее команды Литвы. Уже в первом тайме отечественные спортсменки обеспечили себе комфортное преимущество и повели в счете – 2:0. На 6-й минуте отличилась Борейко, а уже на 37-й – Протасюк. Под занавес поединка Ковалева установила окончательные цифры на табло – 3:0.

Марина Лис, главный тренер женской юниорской сборной Беларуси по футболу:

Тяжелая очень игра. Во-первых, минус день на восстановление и подготовку, во-вторых, поле, которое забирает очень много сил, вязкое, тяжело показывать хороший футбол, но забили три. Девчонки молодцы, выложились, спасибо им. Шесть очков дают позитивные эмоции и внушают надежды на то, что у нас будет первое место, но здесь ничего не решено. И к последней игре с Черногорией подходим с максимальным запалом, на то, чтобы обыграть.

Во втором туре 17 марта белорусская команда встретится с хозяйками соревнований, черногорскими футболистками.