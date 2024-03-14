В Доме футбола прошла конференция АБФФ – о чём говорили?

Амбициозные цели для национальной команды и новый план подготовки молодежи. С этими и другими вопросами на очередной конференции сегодня, 12 марта, выступили представители Ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Председатель Николай Шерстнев подвел итоги года. Он отметил важные кадровые вопросы, которые дали свои результаты. В том числе назначение нового тренера, испанца Карлоса Алоса. Ему удалось взбодрить нашу сборную и начать набирать заветные очки. Смелые задачи, которые ставит председатель: финишировать не ниже второго места в Лиге наций. Напомним, недавно новый тренер появился и у молодежной сборной. Тема подготовки подрастающего поколения звучала на конференции наиболее остро.

Николай Шерстнев, председатель Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Есть соревнования, постоянные чемпионаты, значит, наши ДЮСШки, СДЮШОРы должны выставить команды в каждой возрастной группе. Естественно, в этом году мы увидим результат команд. Нет там детей, соответственно, не будет и команд. Но будет контроль, мы будем видеть, будет видеть руководство регионов: почему одна ДЮСШка выставляет шесть-семь команд по всем возрастам, а соседняя, в соседнем регионе, не выставила ни одной команды. Мы должны выстроить систему, которая должна сама работать. И тот, кто хочет работать, он должен работать и получать результат.