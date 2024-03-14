Хоккей. Никита Толопило признан первой звездой поединка АХЛ

Вратарь помог одержать победу «Абботсфорду» над «Бейкерсфилдом» – 4:1. Белорус отразил 26 бросков из 27. «Тусон», за который выступает Владислав Колячонок, обыграл «Хендерсон» – 6:2. Белорусский защитник отметился шайбой в составе победителей. Игрок обороны два раза бросил по воротам и закончил встречу с показателем полезности +2.



«Сиракьюз» Ильи Усова дома уступил «Рочестеру» (2:3). Белорусский нападающий также забросил шайбу и тем самым прервал 18-матчевую безголевую серию.