Прямой эфир

Хоккей. Никита Толопило признан первой звездой поединка АХЛ

14 марта 2024 14:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Результативные матчи провели отечественные игроки в Американской хоккейной лиге. Никита Толопило признан первой звездой поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Никита Толопило признан первой звездой поединка АХЛ-1

Вратарь помог одержать победу «Абботсфорду» над «Бейкерсфилдом» – 4:1. Белорус отразил 26 бросков из 27. «Тусон», за который выступает Владислав Колячонок, обыграл «Хендерсон» – 6:2. Белорусский защитник отметился шайбой в составе победителей. Игрок обороны два раза бросил по воротам и закончил встречу с показателем полезности +2.

«Сиракьюз» Ильи Усова дома уступил «Рочестеру» (2:3). Белорусский нападающий также забросил шайбу и тем самым прервал 18-матчевую безголевую серию.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко попрощалась с теннисным тысячником в Индиан-Уэллсе
14 марта 2024 12:37

Арина Соболенко попрощалась с теннисным тысячником в Индиан-Уэллсе

Белорусские гимнасты выступят в финале многоборья чемпионата России
14 марта 2024 12:36

Белорусские гимнасты выступят в финале многоборья чемпионата России

Солигорский «Шахтёр» близок к полуфиналу Кубка Президента
14 марта 2024 12:35

Солигорский «Шахтёр» близок к полуфиналу Кубка Президента