Хоккей. Никита Толопило признан первой звездой поединка АХЛ

Результативные матчи провели отечественные игроки в Американской хоккейной лиге. Никита Толопило признан первой звездой поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Результативные матчи провели отечественные игроки в Американской хоккейной лиге. Никита Толопило признан первой звездой поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Вратарь помог одержать победу «Абботсфорду» над «Бейкерсфилдом» – 4:1. Белорус отразил 26 бросков из 27. «Тусон», за который выступает Владислав Колячонок, обыграл «Хендерсон» – 6:2. Белорусский защитник отметился шайбой в составе победителей. Игрок обороны два раза бросил по воротам и закончил встречу с показателем полезности +2.
«Сиракьюз» Ильи Усова дома уступил «Рочестеру» (2:3). Белорусский нападающий также забросил шайбу и тем самым прервал 18-матчевую безголевую серию.