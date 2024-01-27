Прямой эфир

Известны ещё 2 участника плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею

27 января 2024 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Неман» и «Гомель» досрочно завоевали пропуски в Кубок Президента. В очередном матче гладкого сезона экстралиги гродненский коллектив разгромил дружину Сергея Стася, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Известны ещё 2 участника плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею-1

Причем ударным получился третий отрезок, в течение которого гости отличились трижды. До этого же на табло горели равные цифры 1:1. Что интересно, обе шайбы уместились всего в 40 секунд. Затем команды взяли безголевую паузу, которую в итоге нарушил «Неман». Финальный результат – 4:1. Данная виктория позволила хоккеистам Гродно догнать в таблице «Гомель». Оба коллектива ни при каких обстоятельствах не опустятся ниже 6-го, проходного места в таблице. Значит, они уже сейчас могут готовиться к плей-офф.

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Около 200 участников собрали соревнования по лыжным гонкам среди работников МТЗ
27 января 2024 11:40

Около 200 участников собрали соревнования по лыжным гонкам среди работников МТЗ

Арина Соболенко выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису
27 января 2024 10:38

Арина Соболенко выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису

Кристина Сазыкина вышла в полуфинал Кубка Ивана Ярыгина
26 января 2024 19:02

Кристина Сазыкина вышла в полуфинал Кубка Ивана Ярыгина