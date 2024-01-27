Известны ещё 2 участника плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею

Причем ударным получился третий отрезок, в течение которого гости отличились трижды. До этого же на табло горели равные цифры 1:1. Что интересно, обе шайбы уместились всего в 40 секунд. Затем команды взяли безголевую паузу, которую в итоге нарушил «Неман». Финальный результат – 4:1. Данная виктория позволила хоккеистам Гродно догнать в таблице «Гомель». Оба коллектива ни при каких обстоятельствах не опустятся ниже 6-го, проходного места в таблице. Значит, они уже сейчас могут готовиться к плей-офф.