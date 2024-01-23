Соболенко: «Я показала классный теннис, надеюсь, смогу и дальше играть так же или даже лучше»

Красиво и уверенно! Арина Соболенко вышла в полуфинал первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» – Открытого чемпионата Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 23 января, вторая ракетка планеты уже в привычной для себя манере без проблем обыграла 11-ю в мировом топе Барбору Крейчикову из Чехии – 6:2, 6:3. Девушки провели на корте чуть более часа. Отметим, наша спортсменка до сих пор не отдала ни одного сета на этом турнире. Предстоящий полуфинал станет для нее шестым подряд на мейджорах. Также Арина установила исключительное достижение, победив во всех восьми четвертьфинальных матчах турниров «Большого шлема», в которых принимала участие.

Арина Соболенко, вторая ракетка мира: Отличный матч, я показала классный теннис, надеюсь, смогу и дальше играть также или даже лучше. Ребята на трибунах, спасибо за атмосферу – она была классной! Напомнила мне о прошлогоднем финале (это мой шестой полуфинал подряд на турнирах «Большого шлема»). Это стало возможно благодаря упорной работе. Я очень много тренировалась в прошлом году в межсезонье, надо полностью выкладываться на тренировочном корте, чтобы быть лучше готовым к матчам.

Теперь белоруске предстоит битва с Кори Гауфф. Она состоится в среду, 24 января. Американка сегодня в невероятно упорном поединке более чем за три часа одолела украинку Марту Костюк.

Отметим, у Соболенко и Гауфф богатая история личных встреч. Пока счет 4:2 в пользу оппонентки. Причем в последний раз они играли в финале US Open. Тогда в драматическом матче уступила Соболенко. Сейчас самое время взять реванш.