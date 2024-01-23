24 января гандболисты минского СКА сыграют против «Чеховских медведей»

В квартете Б российская команда лидирует, опережая «армейцев» на одно очко. Правда, у оппонентов есть еще игра в запасе. В любом случае встреча лидеров пула ожидается бескомпромиссной. У белорусского коллектива практически все игроки в строю и в боевой форме, за исключением Владислава Кривенко. Он пропустит матч по медицинским показаниям.

Сергей Шилович, тренер ГК «СКА-Минск»:

С ними нам всегда тяжеловато играть. У них свой гандбол такой интересный: много подыграно на линию. Соперник не то, чтобы принципиальный, но игры с ним получаются тяжелые. Для нас матч имеет хорошее значение в плане дефицита матчей хорошего уровня. Настраиваемся на победу, хотим показать хороший гандбол. У нас была легкая осечка после долгой зимней паузы на выезде из Гродно, поэтому мы хотим реабилитироваться перед болельщиками, перед собой. Хотим победить в этой игре, хотим показать свой лучший гандбол. Что-то готовим. Как получится, посмотрим – игра все покажет.

После заключительного матча группового этапа участников SEHA-лиги ожидает стадия плей-офф. Первые игры состоятся 28 февраля, а ответные – 5 марта.