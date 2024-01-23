Участвуют более 90 спортсменов. На базе «Минск-Арены» проходит Кубок Беларуси по бадминтону

На базе «Минск-Арены» в эти дни проходит Кубок Беларуси по бадминтону – первый крупный старт в 2024 году. В соревнованиях принимают участие 90 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Борьба идет в одиночном и парном разрядах, миксте, а также в командном зачете. В основном атлеты представляют три региона, активно культивирующих вид спорта – Брест, Минск и Гомель. По итогам турнира будет окончательно сформирован состав национальной команды. Сейчас в нее входят три спортсмена – Глеб Швыдков, Михаил Макаров и Марина Янбаева. На Кубке Беларуси определится обладатель четвертой путевки в сборную страны. Также данные старты являются этапом отбора на серию международных турниров в России, на спортивные Игры стран БРИКС и Кубок Дружбы. Белорусская и Российская федерации активно сотрудничают, обмениваются опытом и проводят совместные сборы.

Алексей Конах, старший тренер национальной команды Беларуси по бадминтону:

Уровень российского бадминтона очень высок: они победители и призеры первенств Европы, поэтому мы все чаще туда ездим, а они к нам, и уровень у нас только растет. Мы готовимся уже к следующей Олимпиаде. Сейчас наращиваем уровень, чтобы достойно выступить и отобраться на Олимпийские игры. Идет прогрессивное развитие, все больше открывается отделений, уже отделения открыты во всех областных городах, чего не было до этого и постоянно количество учащихся, занимающихся этим видом спорта, увеличивается с каждым годом. Белорусская бадминтонистка Марина Янбаева одержала громкую викторию на недавнем турнире в российском городе Гатчина. Она стала победительницей в одиночном разряде, взяла серебро в миксте и бронзу в паре.